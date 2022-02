Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe sich in einem gestern wieder sehr freundlichen Marktumfeld kräftig erholen. Das Sentiment für sämtliche Reiseaktien bleibe positiv. Dennoch sollten Anleger einige nach wie vor vorhandene Risiken nicht ausblenden, welche in dieser Woche die Experten von Goldman Sachs und Bernstein Research angesprochen hätten.So habe die US-Investmentbank Goldman Sachs ihr Anlagevotum für den MDAX-Titel auf "neutral" mit einem Kursziel von 7,10 Euro belassen. Angesichts der russisch-ukrainischen Spannungen würden sich eine Reihe von Fragen stellen, die Anleger von Aktien aus der europäischen Luftfahrtbranche im Kopf haben sollten, so Analyst Patrick Creuset. Er habe etwa auf Ausrichtung von Reiserouten, mögliche Einflüssen aufgrund von Überflugrechten oder auch den möglichen Einfluss des Konflikts auf die Kerosinpreise verwiesen.Derweil habe das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für die Lufthansa-Aktie auf "market perform" mit einem Kursziel von 7,85 Euro belassen. Der Ausbruch der Coronavirus-Variante Omikron dürfte den klassischen Linienfluggesellschaften in der EU ein düsteres viertes Quartal beschert haben, habe Analyst Alexander Irving geschrieben. Die davon ausgehenden Störungen seien allerdings wohl nur vorübergehender Natur. IAG und Air France-KLM seien für eine Erholung von der Corona-Krise jedoch besser positioniert als die Lufthansa, die stärker vom Geschäftsreiseverkehr und Asien-Strecken abhängig sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link (Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.