Kursziel

Lufthansa-Aktie

(EUR) Rating

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 25,62 Outperform Credit Suisse Neil Glynn 26.10.2018 18,00 Sell Citigroup Mark Manduca 24.10.2018 24,70 Buy Deutsche Bank Andy Chu 24.10.2018 22,00 Buy HSBC Andrew Lobbenberg 18.10.2018 29,00 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 17.10.2018 27,00 Outperform RBC Capital Markets Damian Brewer 17.10.2018 15,50 Verkaufen DZ BANK Dirk Schlamp 16.10.2018 31,00 Buy UBS AG Jarrod Castle 28.09.2018 19,30 Reduce Kepler Cheuvreux Ruxandra Haradau-Doser 27.09.2018 24,00 Hold Berenberg Bank Adrian Yanoshik 18.09.2018 32,00 Buy Commerzbank AG Malte Schulz 12.09.2018 20,90 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 01.08.2018 26,20 Neutral Morgan Stanley Penelope Butcher 01.08.2018 27,60 Buy S&P Capital Tan Jun Zhang 01.08.2018 27,00 Kaufen Independent Research Sven Diermeier 31.07.2018 31,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 31.07.2018 28,00 Buy Société Générale Michael Kuhn 31.07.2018 24,00 Halten LBBW Per-Ola Hellgren 31.07.2018



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

18,86 EUR +0,24% (26.10.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

18,90 EUR +0,27% (26.10.2018, 22:25)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.10.2018/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 32,00 Euro oder 15,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG wird am 30. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Commerzbank: Die Einstufung wurde auf "buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Verkehrszahlen für August hätten die Wachstumsambitionen der Kranichlinie unterstrichen, schrieb Commerzbank-Analyst Malte Schulz in einer am 12. September vorliegenden Studie. Gerade auf Kurzstrecken zeigten sich positive Auswirkungen des Scheiterns von Air Berlin. Im weiteren Jahresverlauf seien die Vorjahresresultate aber eine höhere Hürde.Die DZ BANK wiederum hat Lufthansa vor Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres von "halten" auf "verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 23,00 auf 15,50 Euro reduziert. Der Gegenwind für die Fluggesellschaft dürfte zunehmen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom 16. Oktober. Schlamp habe mit Verweis auf die gestiegenen Ölpreise, den Preisdruck im Markt für Ersatzteile und Instandhaltung sowie den anhaltend harten Wettbewerb im innereuropäischen Flugverkehr seine Schätzung für den diesjährigen bereinigten operativen Gewinn (EBIT) gesenkt.Laut Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", finden offenbar zahlreiche Marktteilnehmer Gefallen an der Meldung, wonach die Lufthansa erwägt, zwei Bereiche abzuspalten. Demnach sei eine Trennung der Catering-Tochter LSG Sky Chefs ebenso denkbar wie der Verkauf oder Teilverkauf des Wartungsgeschäfts Lufthansa Technik. Zwar habe Konzernchef Carsten Spohr noch bei der Hauptversammlung erklärt: "Für eine gesunde Statik sind alle Gesellschaften wichtig." Doch das "Handelsblatt" berichte nun über ein deutlich verändertes "Wording" im Konzern.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick: