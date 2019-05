Kursziel

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 25,00 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 30.05.2019 25,50 Buy HSBC Andrew Lobbenberg 08.05.2019 21,50 Hold Berenberg Bank Adrian Yanoshik 08.05.2019 18,70 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 07.05.2019 22,00 Hold Kepler Cheuvreux Ruxandra Haradau-Doser 06.05.2019 27,39 Outperform Credit Suisse Neil Glynn 02.05.2019 25,00 Outperform RBC Capital Markets Damian Brewer 02.05.2019 22,50 Halten Independent Research Sven Diermeier 02.05.2019 26,50 Buy UBS AG Jarrod Castle 30.04.2019 26,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 30.04.2019 22,00 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 30.04.2019

Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (31.05.2019/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 27,39 Euro oder 18,70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 30. April die Zahlen zum ersten Quartal 2019 bekannt gegeben.Wie der Pressemitteilung der Deutschen Lufthansa AG vom 30. April zu entnehmen ist, sei der Umsatz im ersten Quartal um 3% auf 7,9 Mrd. Euro gestiegen. Das Adjusted EBIT habe mit -336 Mio. Euro deutlich unter Vorjahr gelegen (Vorjahr: 52 Mio. Euro). Wesentliche Treiber des Ergebnisrückgangs seien die um 202 Mio. Euro gestiegenen Treibstoffkosten und der Rückgang der Stückerlöse in Europa gewesen. Die fortgesetzte Reduzierung der Stückkosten habe diese Belastungen nur teilweise kompensieren können. Damit habe die Adjusted EBIT-Marge -4,3% (Vorjahr: 0,7%) betragen. Das Konzernergebnis sei auf -342 Mio. Euro zurückgegangen (Vorjahr: -39 Mio. Euro). Für das Gesamtjahr 2019 rechne die Lufthansa Group unverändert mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und einer Adjusted EBIT-Marge von 6,5% bis 8,0%.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Schweizer Bank Credit Suisse. Analyst Neil Glynn hat das Kursziel für den Titel von 25,22 auf 27,39 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Glynn habe seine Schätzungen in einer am 2. Mai vorliegenden Studie gehoben. Die Aussichten für die Profitabilität im Sommer-Geschäft hätten sich gebessert.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Lufthansa-Aktie kommt dagegen von der Privatbank Berenberg: Das Kursziel wurde von 22,00 auf 21,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "hold" belassen. Er habe angesichts der niedrigeren Schätzungen für 2019 das Kursziel für die Fluggesellschaft nach unten genommen, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer Studie vom 8. Mai. Die schleppende Entwicklung der freien Barmittel sei eine Belastung für den Kurs.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick: