Dazu kämen noch Charterflüge im Auftrag der Regierungen oder Reiseveranstaltern zur Rückholung von Touristen. Seit dem 13. März habe die Lufthansa-Gruppe mit mehr als 300 Sonderflügen rund 60.000 Urlauber in ihre Heimatländer zurückgeholt. 45 weitere Sonderflüge würden vorbereitet. Auch 56 Fracht-Sonderflüge vor allem für Hilfsgüter wurden bereits geflogen oder sind noch geplant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom Freitag, 3. April.



Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?



Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick:



Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 10,26 Neutral Credit Suisse Neil Glynn 02.04.2020 12,00 Hold Berenberg Bank Adrian Yanoshik 27.03.2020 18,00 Hold Deutsche Bank Jaime Rowbotham 20.03.2020 9,00 Hold HSBC Andrew Lobbenberg 20.03.2020 7,00 Verkaufen NORD/LB Wolfgang Donie 20.03.2020 9,20 Halten Independent Research Sven Diermeier 20.03.2020 13,60 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 19.03.2020 9,00 Reduce Kepler Cheuvreux - 19.03.2020 - Halten DZ BANK Dirk Schlamp 18.03.2020



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.04.2020/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 18,00 Euro oder 7,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 19. März die Zahlen zum 4. Quartal 2019 bekannt gegeben.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 19. März habe die Lufthansa im abgelaufenen Jahr wegen einer Preisschlacht im Europageschäft und gestiegener Kerosinpreise einen herben Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Während der Umsatz um 2,5 Prozent auf 36,4 Milliarden Euro gestiegen sei, sei der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) um 29 Prozent auf gut 2 Milliarden Euro zusammengesackt. Der Nettogewinn sei sogar um 44 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro eingebrochen.So hätten die Netzwerk-Airlines des Konzerns - Lufthansa, Swiss und Austrian beim operativen Gewinn einen Einbruch um 26 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro hinnehmen müssen. Die Billigtochter Eurowings habe ihren operativen Verlust immerhin auf 166 Millionen Euro verringern können. In der Frachtsparte Lufthansa Cargo sei der operative Gewinn von 268 Millionen Euro im Vorjahr hingegen wegen einer weltweit eingebrochenen Nachfrage auf nur noch eine Million Euro zusammengeschnurrt. Der Vorstand habe bereits umfangreiches Sparprogramm eingeleitet.Als Stabilitätsanker habe sich 2019 das Wartungsgeschäft der Konzerntochter Lufthansa Technik erwiesen, die ihren operativen Gewinn um 11 Prozent auf 493 Millionen Euro gesteigert habe. Bei der Bordverpflegungssparte LSG Sky Chefs, deren Verkauf bereits beschlossene Sache ist, stand ein Zuwachs von 11 Prozent auf 128 Millionen Euro zu Buche, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, billigen die Analysten der Deutschen Bank dem Titel das höchste Kursziel von 18,00 Euro zu. Die Einstufung wurde auf "hold" belassen. Die Situation sei derzeit für die Airline extrem herausfordernd, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am 20. März vorliegenden Studie. Mit Blick auf die veröffentlichten Zahlen für 2019 zeige sich zudem, dass die Nettoverschuldung etwas höher sei als von den Analysten erwartet.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Lufthansa kommt dagegen von Kepler Cheuvreux. Das Analysehaus hat die Einstufung für die Aktie des Luftverkehrskonzerns auf "reduce" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die 2019er Zahlen der Airline hätten auf bereinigter Basis im Rahmen ihrer Erwartung gelegen, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun plane aber die Lufthansa wegen der Corona-Krise erst einmal die Streichung von mehr als 90 Prozent der Kapazität.Der Lufthansa-Konzern stelle nach einem heftigen Streit um Kurzarbeit-Regeln seinen Tochter-Flugbetrieb "Germanwings" infrage. Die Gesellschaft aus Köln mit 30 Flugzeugen und rund 1.400 Beschäftigten fliege seit Jahren nicht mehr unter eigenem Namen, sondern sei ausschließlich für die Eurowings unterwegs.Laut Lufthansa-Konzern sei es bislang nicht gelungen, mit den Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und Ufo Kurzarbeiter-Regeln für das fliegende Personal zu treffen. Die von der VC angestrebte Übernahme der Kurzarbeiterregelung für die Lufthansa-Piloten könne bei Germanwings angesichts der kritischen wirtschaftlichen Situation nicht dargestellt werden, habe das Unternehmen am Donnerstag weiter mitgeteilt. Die Verhandlungen würden fortgesetzt.Derweil habe die Lufthansa wegen der Corona-Krise ihren Rumpf-Flugplan um zwei Wochen bis zum 3. Mai verlängert. Alle vorherigen Flüge aus dem regulären Plan seien bis zu diesem Termin annulliert worden, habe das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitgeteilt.Der Rumpf-Flugplan stelle pro Woche 18 Interkontinentalflüge von und nach Frankfurt sowie 50 tägliche Verbindungen zwischen deutschen und anderen europäischen Städten sicher. Diese Grundversorgung entspreche rund 5 Prozent der üblichen Verkehrsleistung. Die Lufthansa-Tochter Swiss biete zudem noch drei Flüge pro Woche zum Flughafen Newark bei New York an.