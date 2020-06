Kursziel

Lufthansa-Aktie

(EUR) Rating

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 10,00 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 01.06.2020 6,25 Underperform Credit Suisse Neil Glynn 01.06.2020 0,50 Sell Citigroup Mark Manduca 01.06.2020 - Underweight Morgan Stanley Carolina Dores 27.05.2020 9,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 26.05.2020 8,00 Halten NORD/LB Wolfgang Donie 26.05.2020 5,70 Sell Deutsche Bank Jaime Rowbotham 26.05.2020 2,00 Reduce Kepler Cheuvreux Ruxandra Haradau-Doser 26.05.2020 6,10 Sell Goldman Sachs Venetia Baden-Powell 22.05.2020 5,00 Verkaufen DZ BANK Dirk Schlamp 22.05.2020 5,00 Reduce HSBC Christian Korth 18.05.2020 6,20 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 24.04.2020 12,00 Hold Berenberg Bank Adrian Yanoshik 08.04.2020

Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,722 EUR +6,34% (02.06.2020, 09:20)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,802 EUR -0,08% (02.06.2020, 09:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.06.2020/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 12,00 Euro oder 0,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG wird am 3. Juni ihre Zahlen zum ersten Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Bernstein Research. Das US-Analysehaus hat die Einstufung für den Titel nach der Zustimmung des Aufsichtsrats zum Rettungspaket auf "outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Zwar fehlten noch einige Genehmigungen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am 1. Juni vorliegenden Studie. Es sei allerdings nicht damit zu rechnen, dass diese nicht erteilt würden.Die niedrigste Kursprognose für Lufthansa kommt dagegen von Citigroup. Die US-Bank hat die Einstufung für Lufthansa auf "sell" mit einem Kursziel von 0,50 Euro belassen. Nach der Einigung auf ein Rettungspaket wirkten bei der Airline zwei Kräfte, schrieb Analyst Mark Manduca in einer Studie vom 1. Juni. Einerseits eine Kleinanlegergemeinde, die wohl glaube, dass nun das Schlimmste überstanden sei. Und andererseits die vielen Leerverkäufer, die zwar theoretisch und fundamental wohl richtig lägen, aber mit einer Situation ohne die üblichen Gesetze des Marktes zu kämpfen hätten.Zudem hat die NORD/LB das Kursziel für Lufthansa anlässlich des Rettungspakets von 7 auf 8 Euro angehoben und die Einstufung auf "halten" belassen. "Das vorgesehene Rettungspaket verschafft der Lufthansa ausreichend Luft", schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am 26. Mai vorliegenden Studie. "Da es lange dauern wird, bis das Vorkrisenniveau im Luftverkehr wieder erreicht sein wird, ist das Paket aber Segen und Fluch zugleich".Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick: