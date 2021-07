Hinweis auf Interessenkonflikte:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, NASDAQ Ticker-Symbol: LCID) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus den USA.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, NASDAQ Ticker-Symbol: LCID) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Name Churchill Capital Corp IV sei seit dem Wochenauftakt Geschichte: Offiziell firmiere sowohl das Unternehmen als auch die Aktie ab dem heutigen Handelstag unter der Bezeichnung Lucid Group Inc. samt neuem Ticker-Symbol. Zudem sei dem aufstrebendem E-Autobauer und Tesla-Wettbewerber am Montag eine traditionsreiche Aufgabe zu teil geworden.Mit dem neuen Namen sei auch der Wechsel des Ticker-Symbols von CCIV in LCID einhergegangen. Zudem habe das Lucid-Managementteam am Montag die Opening-Bell an der NASDAQ geläutet, um den Abschluss der Fusion mit dem Spac Churchill Capital Corp IV und den ersten Handelstag der Aktie unter dem Namen Lucid Group zu feiern. Dieser Brauch habe eine lange Tradition bei Unternehmen, die neu an die Börse gehen würden.Neben der Umfirmierung dürfte jedoch vor allem der bald geplante Produktionsstart des E-Autos Lucid Air im Fokus der Anleger stehen. Bisher habe das Unternehmen laut eigenen Angaben bereits mehr als 11.000 kostenpflichtige Vorbestellungen für den Wagen erhalten. Der Basispreis des Stromers erstrecke sich dabei je nach Ausstattungsvariante von 69.900 bis 131.500 Dollar.Ebenfalls optimistisch sei der E-Autobauer in Bezug auf die erwartete Gewinnentwicklung: Während 2022 noch ein negatives EBITDA von knapp 1,1 Milliarden Dollar prognostiziert werde, solle hier 2025 bereits ein Plus von mehr als 1,6 Milliarden Dollar stehen. Im gleichen Zeitraum werde eine Verbesserung des Free-Cash-Flows von minus 2,8 Milliarden Dollar auf plus 321 Millionen Dollar angestrebt.Der erste Handelstag unter neuem Namen dürfte ein Erfolg werden: Im frühen Handel sei die Lucid-Aktie um knapp sechs Prozent auf 24,25 Dollar geklettert. Aus Sicht des "Aktionär" zählt Lucid Motors derzeit zu den spannendsten Storys am EV-Markt. Wer das Einzelaktienrisiko streuen will, kann auf den E-Mobilität Newcomer Index setzen, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 26.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link