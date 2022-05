Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

18,618 EUR +12,17% (19.05.2022, 17:58)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

19,07 USD +9,85% (19.05.2022, 16:55)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (19.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Bereits seit längerem sei bekannt, dass der saudi-arabische Staatsfonds einen Mehrheitsanteil an der Lucid Group besitze. Zuletzt habe der US-Elektroautobauer dann einen Deal über die Produktion von 100.000 Fahrzeugen für Saudi-Arabien an Land gezogen. Am Mittwoch sei die nächste gute Nachricht gefolgt.Wie Lucid Group selbst verkündet habe erhalte das Unternehmen bis zu 3,4 Mrd. USD an Anreizen für den Bau seines zweiten Werks in Saudi-Arabien. Dieses wäre gleichzeitig das erste Werk des Autobauers außerhalb der USA. Das angegebene Produktionsvolumen von 155.000 Fahrzeugen pro Jahr solle hauptsächlich für den lokalen Markt dienen. Im Januar habe der Lucid Group-Vorsitzende Andrew Liveris bei Bloomberg geäußert, dass das Unternehmen hoffe, die Produktion 2026 zu starten.Zusammen mit der bisherigen Fabrik im US-Bundesstaat Arizona, die ein Produktionsvolumen von 350.000 Fahrzeugen pro Jahr habe, werde Lucid Group eine Kapazität von über einer halben Million Einheiten haben. Peter Rawlison, CEO des Unternehmens, habe bei CNBC erklärt, Lucid Group könne seine Pläne von jährlich 500.000 produzierten Autos in 2030 nun auf Mitte des Jahrzehnts vorverlegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lucid Group-Aktie: