Lucid werde seinen Weg im E-Mobility-Sektor gehen, jedoch müsse bei einem Investment in die Aktie einen langen Atem, sowie extrem gute Nerven mitbringen, denn die Volatilität werde sicherlich extrem hoch bleiben. Auf dem gegenwärtigen Niveau ist die Lucid Group-Aktie jedoch wieder eine Wette wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2022)



Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

17,328 EUR +4,59% (27.04.2022, 16:21)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

18,1999 USD +3,17% (27.04.2022, 16:09)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (27.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Lucid habe einen spannenden Deal an Land gezogen. Das Elektroauto-Start-up werde bis zu 100.000 Autos über einen Zeitraum von zehn Jahren an Saudi-Arabien liefern. Die Lucid Group-Aktie mache einen Satz nach oben.Saudi-Arabien habe sich für den Kauf von Elektroautos aus dem Hause Lucid Motors entschieden. Der Deal umfasse die Lieferung von 50.000 E-Autos in den nächsten zehn Jahren mit der Option auf weitere 50.000, so eine Erklärung vom Dienstag."Die Auslieferung von bis zu 100.000 Lucid-Elektrofahrzeugen in Saudi-Arabien ist ein weiterer entscheidender Moment in unserem Bestreben, den nachhaltigen Transport weltweit zu beschleunigen", habe Lucid-CEO Peter Rawlinson den Auftrag kommentiert.Lucid wolle mit der Auslieferung der Fahrzeuge in Q2/2023 starten. Die Vereinbarung sehe zunächst 1.000 bis 2.000 E-Fahrzeuge pro Jahr vor, die sich ab 2025 auf 4.000 bis 7.000 jährlich steigern sollten.Zur Erinnerung: Einer der größten Geldgeber von Lucid Motors sei der saudi-arabische Staatsfonds, der rund 61 Prozent der Anteile am Elektroauto-Start-up halte.Gute News habe Lucid bitter nötig gehabt. Die Aktie sei zuletzt im Zuge des Abverkaufs der Tech-Werte böse unter die Räder gekommen. Verantwortlich für den Kurseinbruch seien unter anderem Probleme in der Lieferkette gewesen. Diese hätten dazu geführt, dass die Produktion im Werk in Arizona nicht wie geplant hochgefahren werden könne. Im Februar habe das Start-up zurückrudern und die Produktionsprognose für 2022 nach unten schrauben müssen. Statt der geplanten 20.000 Autos werde Lucid aller Voraussicht nur zwischen 12.000 und 14.000 Stromer produzieren.Durch den Roll out der ersten Stromer von Lucid habe sich die Sichtbarkeit erhöht. Technik sowie das Software-Konzept von CEO Rawlinson und seinem Team seien hervorragend. Rund 29,2 Milliarden Dollar Börsenwert von Lucid seien jedoch auch nach der deutlichen Korrektur eine ordentliche Hausnummer. Mit Peter Rawlinson sowie Peter Hochholdinger habe Lucid jedoch hervorragenden Manager an Bord.