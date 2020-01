SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (24.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI).Nach den 3Q20-Ergebnissen passe Foeth seine Schätzungen nur geringfügig an und erwarte ein GJ20E-Wachstum (in konst. W.) von 7,3% (Prognose im mittleren bis hohen einstelligen Bereich) und einen Betriebsgewinn (nonGAAP) von USD 381 Mio. (+0,5% gegenüber der vorherigen Schätzung). Foeth erwarte weiterhin einen operativen Cashflow ungefähr in Höhe des Betriebsergebnisses (non-GAAP). Zölle und Wechselkurse würden auch im laufenden Quartal ein Problem bleiben. Die nächste Veranstaltung sei der Investorentag in NYC am 3. März.Die Anlagebeurteilung von Foeth bleibe auch nach den 3Q20-Ergebnissen intakt, und er bestätige seine positive Einschätzung des strukturellen Wachstums in Bezug auf die Zusammenarbeit im Bereich Spiele und Video sowie des weiteren Wachstums durch Innovation und Design bei Mäusen und Tastaturen.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Votum für die Logitech-Aktie und das Kursziel von CHF 51,00. (Analyse vom 24.01.2020)Börsenplätze Logitech-Aktie:L&S-Aktienkurs Logitech-Aktie:44,08 EUR +2,49% (24.01.2020, 16:25)