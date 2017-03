Xetra-Aktienkurs Logitech-Aktie:

27,35 EUR (07.03.2017)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

CHF 29,90 +0,50% (08.03.2017, 10:07)



ISIN Logitech-Aktie:

CH0025751329



WKN Logitech-Aktie:

A0J3YT



Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LTEC



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGN



NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGI



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (08.03.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) und erhöht sein Kursziel.Am gestrigen Investorentag in NY habe Logitech das Unternehmen im Hinblick auf die Schlüsselkompetenzen anstatt wie üblich auf die Produktkategorien präsentiert. Zu diesen Kompetenzen würden Arbeitsprozesse, Design, Technik, Vermarktungsstrategie und Marketing gehören. Die Wachstumsplattform von Logitech sei nicht mehr der PC, sondern die Cloud (Streamen von Musik, Smart Home, Online-Gaming, Videokonferenzen usw.). Die Produktmargen würden über weiteres Potenzial durch Initiativen für Designs, die zu geringeren Kosten erhältlich seien, Verbesserung der Fertigungsproduktivität und tiefere Beschaffungskosten verfügen.Die neue über den Konsenserwartungen liegende Prognose für GJ 2018 und das EPS 2020 von USD 2,0 würden den Analysten-Schätzungen entsprechen. Die ursprüngliche Prognose von Logitech sei tendenziell eher konservativ. Kurzfristig könne der Analyst erhebliches Wachstum bei Jaybird erkennen. Der Bereich verfüge über die Fähigkeit, die Konkurrenz zu verdrängen.Das Rahmenwerk eines hohen einstelligen Wachstums, Bruttomarge von 35 bis 37% und Betriebsmarge von 10 bis 12% seien unverändert. Der Analyst erkenne ein mögliches Aufwärtspotenzial beim Wachstum anstatt bei den Margen.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Logitech-Aktie. Das Kursziel sei von CHF 31 auf CHF 35 erhöht worden. (Analyse vom 07.03.2017)Börsenplätze Logitech-Aktie: