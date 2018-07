Tradegate-Aktienkurs Logitech-Aktie:

39,64 EUR -0,45% (23.07.2018, 09:08)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

CHF 45,87 -0,99% (23.07.2018, 11:12)



ISIN Logitech-Aktie:

CH0025751329



WKN Logitech-Aktie:

A0J3YT



Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LTEC



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGN



NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGI



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (23.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) unter die Lupe.Logitech profitiere vom Gaming-Trend. Das Unternehmen habe früh und vor allem erfolgreich auf den Aufstieg von Videospielen gesetzt. Es habe 2005 die Produktserie "G" gestartet und seither zahlreiche Mäuse und Tastaturen, aber auch Headsets für Computerspieler auf den Markt gebracht. 13 Jahre später sei die Gaming-Sparte ein entscheidender Wachstumstreiber des Unternehmens. Das Segment sei im vergangenen Jahr um 57% gewachsen und habe damit das fünfte Jahr in Folge einen zweistelligen Umsatzanstieg markiert. Zu den Gesamterlösen von 2,56 Mrd. USD habe Gaming-Zubehör rund 492 Mio. USS beigesteuert.Neben den Produkten für Videospieler besitze der Konzern ein diversifiziertes Portfolio, das sich auch in Zeiten eines stagnierenden Computermarktes gut verkaufe. So biete er mobile Lautsprecher oder Videokonferenzsysteme an. Insgesamt seien die Umsätze im vergangenen Geschäftsjahr um 16% gesteigert.Ginge es nach den Analysten, sollte Logitech auch im laufenden Fiskaljahr auf Wachstumskurs bleiben. Die Experten seien überwiegend bullish gestimmt und würden ein Umsatzwachstum von rund 9% bei einem um 42% steigenden Nettogewinn erwarten.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" empfiehlt interessierten Anlegern nach dem starken Anstieg der vergangenen Monate an dieser Stelle jedoch nur die Eröffnung einer ersten Teilposition. Es gelte die Quartalszahlen in der nächsten Woche abzuwarten. (Analyse vom 23.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Logitech-Aktie: