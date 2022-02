Börsenplätze Lockheed Martin-Aktie:



ISIN Lockheed Martin-Aktie:

US5398301094



Kurzprofil Lockheed Martin Corp.:



Lockheed Martin Corp. (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT) ist ein US-Rüstungskonzern. Das Unternehmen erforscht, entwickelt, gestaltet, produziert, integriert und betreibt Technologie-Systeme, Produkte und Services. Lockheed Martin betreut Kunden, die sowohl aus dem nationalen wie auch internationalen Verteidigungsbereich kommen. Hauptkunde von Lockheed Martin ist die US-Regierung. (22.02.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lockheed erhält neuen Auftrag der US-Armee, doch China-Sanktionen belasten die Stimmung - AktiennewsDer US-Rüstungsriese Lockheed Martin (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT) wird für die US-Marine einen Prototyp des 5G-Netzes der nächsten Generation "OSIRIS" herstellen, so die Experten von XTB.Der mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnete Vertrag habe einen Wert von 19,3 Mio. USD und solle sofort ausgeführt werden.Der Vertrag sei Teil des Lockheed-Programms, das als 5GMIL bekannt sei. Es ziele darauf ab, die 5G-Technologie in die Bereiche Verteidigung, Weltraum und virtuelle Realität zu integrieren. Die Entwicklung der Technologie hin zu 5G sei allgemein bekannt und sei im Bericht der Bank of America für das Jahr 2021 angesprochen worden. Unterauftragnehmer des von Lockheed durchgeführten Projekts würden Unternehmen wie Intel und Radisys sein. Es sei hervorzuheben, dass das Unternehmen an einem Prototyp arbeite. Sollte das Projekt jedoch erfolgreich sein, würde es dem Unternehmen einen lukrativen Vertrag mit dem US-Militär einbringen.Unterdessen sei die lange verhandelte und mit Spannung erwartete Übernahme des Raketentriebwerkherstellers Aerojet Rocketdyne durch die Aktionäre von Lockheed Martin kürzlich gescheitert. Das Angebot von Lockheed habe sich auf 4,4 Mrd. USD belaufen. Die finanzielle Lage von Aerojet Rocketdyne sei in letzter Zeit nicht die beste gewesen, aber das Unternehmen liefere weiterhin strategische Produkte für die Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie, die bisher keinen Ersatz und keine externen Lieferanten gefunden habe.Unterdessen habe China gestern Sanktionen gegen die US-Rüstungshersteller Lockheed Martin und Raytheon wegen Waffenverkäufen nach Taiwan verhängt.Die Aktie von Lockheed Martin (LMT.US) habe in den letzten Tagen eine lokale Korrektur erlebt, doch sei es den Käufern gelungen, den Rückgang um die Unterstützung bei 381,00 USD zu stoppen, die durch die untere Begrenzung der 1:1-Struktur, die Aufwärtstrendlinie und das 23,6% Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle markiert sei. Der Aktienkurs sei vorbörslich leicht gestiegen, und wenn die derzeitige Stimmung anhalte, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des jüngsten Hochs bei 398,40 USD beschleunigen. (Quelle: xStation 5)