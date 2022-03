Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Lockheed Martin Corp.:



Lockheed Martin Corp. (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT) ist ein US-Rüstungskonzern. Das Unternehmen erforscht, entwickelt, gestaltet, produziert, integriert und betreibt Technologie-Systeme, Produkte und Services. Lockheed Martin betreut Kunden, die sowohl aus dem nationalen wie auch internationalen Verteidigungsbereich kommen. Hauptkunde von Lockheed Martin ist die US-Regierung. (14.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lockheed Martin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin Corp. (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bundesregierung wolle die Luftwaffe in einem milliardenschweren Modernisierungsprogramm mit F-35-Tarnkappenjets ausrüsten. Die Maschinen des Herstellers Lockheed Martin sollten als Nachfolgemodell der vor mehr als 40 Jahren eingeführten Tornado-Flotte beschafft werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen in Berlin erfahren habe.Die F-35 gelte als modernstes Kampfflugzeug der Welt und werde auch für die sogenannte Nukleare Teilhabe Deutschlands gekauft, ein Abschreckungskonzept der Nato, bei dem Verbündete Zugriff auf US-Atombomben hätten. Wegen einer speziellen Form und Außenbeschichtung sei die Maschine für gegnerisches Radar nur schwer zu entdecken.Vorgesehen sei nach dpa-Informationen, bis zu 35 der Tarnkappenjets zu kaufen. Der bislang genutzte und nur mit immer größeren Aufwand einsatzfähig zu haltende Tornado werde in der Bundeswehr bisher auch für den elektronischen Luftkampf eingesetzt - das Stören, Niederhalten und Bekämpfen gegnerischer Luftabwehrstellungen. Für diese Aufgabe sollten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur weitere Eurofighter gekauft werden - nach dem Stand des Vorhabens 15 Stück. Der Hersteller Airbus müsse diese aber in den nächsten Jahren erst noch technisch ausstatten, was als überaus anspruchsvoll gelte.Frühere Pläne des Verteidigungsministeriums hätten vorgesehen, das US-Flugzeug F-18 zu kaufen, das für einen Einsatz mit Atomwaffen erst noch hätte zertifiziert werden müssten. Nach einem Gespräch von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht mit Kanzler Olaf Scholz im Januar (beide SPD) sei ein breiter angelegter Prüfauftrag erteilt worden. Dabei sei auch die F-35 in den Blick genommen worden. Sie sei bereits für Atomwaffen zertifiziert sowie begrenzt den elektronischen Kampf ausgerüstet.Davon hätten zuletzt auch die Aktien von Rheinmetall, Hensoldt & Co. profitiert. Die Werte hätten ordentlich Gas geben können. Lockheed Martin habe zuletzt sogar ein neues Allzeithoch erreicht, bevor Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten. "Aktionär"-Leser, die der Kaufempfehlung gefolgt seien, lägen mittlerweile mehr als 30 Prozent im Plus.Marion Schlegel rät bei der Lockheed Martin-Aktie investiert bleiben. (Analyse vom 14.03.2022)Mit Material von dpa-AFX