Bonn (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrie präsentierte sich gegen Jahresende sehr robust, so die Analysten von Postbank Research.Auch in Frankreich habe der Einkaufsmanagerindex im Dezember oberhalb der wichtigen 50er-Marke gelegen, was zumindest keine weiteren substanziellen Rückgänge erwarten lasse. Der US-Arbeitsmarktbericht sei mit einem Rückgang der Beschäftigung um 140.000 Stellen im Dezember unerwartet schwach ausgefallen. Ein Großteil der Beschäftigungsverluste sei auf die neuen Coronavirus-Beschränkungen im Dienstleistungssektor zurückzuführen. In anderen Bereichen habe sich die Beschäftigung dagegen stabil gezeigt.Positiv sei insbesondere auch, dass die Arbeitslosenquote unverändert bei 6,7 Prozent verharrt habe und die durchschnittlichen Stundenlöhne weiterhin kräftig zugelegt hätten. In Verbindung mit den staatlichen Einkommenshilfen seien durch die schwache Beschäftigungsentwicklung daher kaum negative Effekte für den gesamtwirtschaftlichen Konsum zu erwarten. Der US-Dollar sei gegenüber dem Euro nach Bekanntgabe der Daten dennoch etwas unter Druck gekommen. (11.01.2021/ac/a/m)