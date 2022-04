Tradegate-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

Kurzprofil Lloyd Fonds AG:



Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) ist ein integrierter Vermögensmanager und Partner für Privatkunden und institutionelles Kapital. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die bankenunabhängige Lloyd Fonds AG im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.



Antrieb der Lloyd Fonds AG sind nachhaltige Angebote mit digitaler Kompetenz unter Berücksichtigung kundenindividueller Chance-Risiko-Profile für Vermögensaufbau, Kapitalvermehrung und Sicherung von Ausschüttungen. Dabei bilden transparentes aktives Asset Management, zukunftsweisende digitale Lösungen mit der Zweitmarke LAIC und individuelle und institutionelle Vermögensverwaltung den Mehrwert für die Kunden.



Ziel der Strategie 2023 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren. Bis zum Jahr 2023 soll das AuM-Volumen auf über 7 Mrd. EUR ansteigen. (06.04.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Lloyd Fonds-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol Deutschland: L1OA) weiterhin zu kaufen.Lloyd Fonds habe im letzten Jahr die Assets under Management organisch deutlich gesteigert, um mehr als 32 Prozent auf 2,2 Mrd. Euro. Da die Performance-Fees unter dem hohen Vorjahreswert gelegen hätten, seien die Erlöse trotzdem leicht zurückgegangen. Hohe Wertzuwächse bei zwei Beteiligungen hätten dennoch eine starke Verbesserung des Nettoergebnisses nach Anteilen Dritter von -0,7 auf 5,2 Mio. Euro ermöglicht. Mit 18,8 Mio. Euro (Vorjahr: -1,9 Mio. Euro) sei ein sehr hoher Free-Cashflow erzielt worden.Noch wichtiger aber seien die Fortschritte in der Marktpositionierung, die 2021 erreicht worden seien. Lloyd Fonds habe die selbst entwickelte digitale Vermögensverwaltung LAIC mit einer Tokenemission stärken und eine Beteiligung an dem FinTech growney sowie die Übernahme der BV Holding AG vereinbaren können. Vor allem die letztgenannte Transaktion, mit der die Asset-Basis des Konzerns per Ende 2021 pro-forma auf rund 5 Mrd. Euro gestiegen sei, werde im laufenden Jahr für einen starken Wachstumsimpuls sorgen.Organische Zuwächse zu erzielen sei im aktuell schwierigen Kapitalmarktumfeld hingegen deutlich schwieriger, im ersten Quartal seien die AuM von Lloyd Fonds im Bereich der offenen Investmentfonds performancebedingt zurückgegangen. Der Analyst gehe aber davon aus, dass das Unternehmen bremsende Markteffekte mit einer Vielzahl von Wachstumsinitiativen überkompensieren könne.Vor diesem Hintergrund bestätigt Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, seine "buy"-Einstufung für die Lloyd Fonds-Aktie. (Analyse vom 06.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lloyd Fonds-Aktie: