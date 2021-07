Mit Material von dpa-AFX



Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) ist ein integrierter Vermögensmanager und Partner für Privatkunden und institutionelles Kapital. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die bankenunabhängige Lloyd Fonds AG im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.



Antrieb der Lloyd Fonds AG sind nachhaltige Angebote mit digitaler Kompetenz unter Berücksichtigung kundenindividueller Chance-Risiko-Profile für Vermögensaufbau, Kapitalvermehrung und Sicherung von Ausschüttungen. Dabei bilden transparentes aktives Asset Management, zukunftsweisende digitale Lösungen mit der Zweitmarke LAIC und individuelle und institutionelle Vermögensverwaltung den Mehrwert für die Kunden.



Ziel der Strategie 2023 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren. Bis zum Jahr 2023 soll das AuM-Volumen auf über 7 Mrd. EUR ansteigen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lloyd Fonds-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) unter die Lupe.Als bankenunabhängiger Asset Manager und Vermögensverwalter mit einem Schuss Fintech sei Lloyd Fonds eine echte Finanzspezialität. In dieser Woche hätten die Hamburger frische Wasserstandsmeldungen zur Emission ihrer LAIC-Token abgegeben und erste Details zur operativen Entwicklung im ersten Halbjahr genannt. Die Aktie setze ihren Aufwärtstrend fort.Neben dem klassischen Fondsgeschäft und einer persönlichen Vermögensverwaltung (ab 500.000 Euro Kapital) biete Lloyd Fonds den Kunden über die Zweitmarke LAIC (Lloyd Artificial Intelligence Competence) eine digitale Vermögensverwaltung an, dessen Grundlage die Digital Asset Plattform DAP 4.0 sei. Dazu sei ein eigener, KI-gesteuerter Algorithmus entwickelt worden.Die Vermarktungsstrategie bei LAIC erfolge über mehrere Vertriebswege wie die direkte Ansprache über die Depotbank, klassische Vertriebspartner oder über Versicherungspartner im wachsenden Markt für fondsgebundene Altersversorgung. Für Vorstand Achim Plate besonders wichtig: die Fähigkeit, das Angebot zu skalieren und so digital gesteuerte Produkte für alle Anlegerbedürfnisse und Risikoklassen anzubieten. Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.Lloyd Fonds habe nun eine Wachstumsfinanzierung ihrer LAIC-Tochter über Blockchain erfolgreich umgesetzt. Die Zeichnung der LAIC-Token 21 sei auf der Grundlage einer Bewertung des LAIC-Teilkonzerns in Höhe von rund 50 Millionen Euro erfolgt. Mit dem Erlös von 4,2 Millionen Euro sollte Lloyd Fonds in der Lage sein, das erwartete Wachstum der Assets under Management (AuM) zu beschleunigen und den Bekanntheitsgrad von LAIC bei Investoren weiter zu erhöhen.Die Einmaleffekte aus dem LAIC-Token würden im Rahmen der Vollkonsolidierung der Tochter aber nicht mit ins Ergebnis einfließen. Im ersten Halbjahr sollte das EBITDA dennoch auf 7,2 Millionen Euro (Vorjahr: minus 2,4 Millionen Euro) steigen, bei Nettoumsätzen von 16,8 Millionen Euro (Vorjahr: 5,9 Millionen Euro). Daraus resultiere eine starke Marge von 43 Prozent. Der wesentliche Treiber sei die starke Performance der sieben aktiv gemanagten Fonds gewesen.Besonders interessant: Dem Ziel, bis 2024 einer Marge von 45 Prozent zu erreichen, sei die Gesellschaft mit aktuell 43 Prozent schon jetzt sehr nah gekommen. An den mittelfristigen Planvorgaben halte der Firmenlenker aber vorerst fest: "Für die Umsetzung unserer Strategie 2023/25 streben wir mittelfristig neben dem weiteren organischen und anorganischen Wachstum der AuMs auf sieben Milliarden Euro als zweites Ziel die Erreichung einer EBITDA-Marge von über 45 Prozent auf den Nettoumsatz des Lloyd Fonds-Konzerns bis Ende 2024 an."Mit Blick auf die jüngste Entwicklung und die aktuellen Eckdaten scheine hier in der zweiten Jahreshälfte eine Überarbeitung der mittelfristigen Prognosen sehr wahrscheinlich. Zukäufe in der klassischen Vermögensverwaltung würden für zusätzliche Fantasie sorgen.Lloyd Fonds sei operativ weiter extrem stark unterwegs und die Aktie auf dem aktuellen Niveau viel zu günstig bewertet. Analysten hätten ihre Schätzungen und Ziele heute erneut angepasst. Hauck & Aufhäuser würden die Aktie erst bei 13,50 Euro fair bewertet sehen, das neue Kursziel von SMC Research laute 14,20 Euro. Warburg Research dürfte hier in Kürze nachziehen. Aber auch darüber hinaus dürfte der Newsflow positiv bleiben. Der Aufwärtstrend sei intakt. Es sei daher nur eine Frage der Zeit, bis die Aktie mit der nächsten Aufwärtswelle die 10-Euro-Marke hinter sich lassen werde. Das "Aktionär"-Kursziel laute zwölf Euro."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 01.07.2021)