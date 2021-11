NYSE-Aktienkurs Livent-Aktie:

30,95 EUR +2,45% (04.11.2021, 19:34)



ISIN Livent-Aktie:

US53814L1089



WKN Livent-Aktie:

A2N464



Ticker-Symbol Livent-Aktie:

8LV



NYSE-Symbol Livent-Aktie:

LTHM



Kurzprofil Livent Corporation:



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA. Die Livent-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (04.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Livent gelte es: The trend is your friend. Das Unternehmen werde seine Zahlen vorlegen und es werde mit Wachstum gerechnet. Analysten würden einen Umsatz von 96 Mio. USD und einen kleinen Gewinn erwarten. Am besten wäre eine solide Überraschung, damit sich der Kursanstieg fortsetzen könne. Ansonsten hätte man eine relativ gute Auffanglinie im Bereich von 27,50 USD, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Livent-Aktie. (Analyse vom 04.11.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Livent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Livent-Aktie:26,78 EUR +1,63% (04.11.2021, 19:46)