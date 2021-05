NYSE-Aktienkurs Livent-Aktie:

18,02 EUR +1,69% (04.05.2021, 19:21)



ISIN Livent-Aktie:

US53814L1089



WKN Livent-Aktie:

A2N464



Ticker-Symbol Livent-Aktie:

8LV



NYSE-Symbol Livent-Aktie:

LTHM



Kurzprofil Livent Corporation:



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA. Die Livent-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (04.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe sehr gute Zahlen vorgelegt. Der Umsatz habe die Erwartungen übertroffen und nun wolle Livent auch das obere Ende seiner Jahrsprognose erreichen. Der Lithium-Produzent zeige sich für die weitere Entwicklung zuversichtlich und wolle seine Kapazitäten in den USA und in Argentinien ausweiten. Der Lithium-Markt laufe wieder und davon profitiere auch Livent. Auch die Livent-Aktie sollte nach einer Konsolidierungsphase die Fahrt wieder aufnehmen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.05.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Livent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Livent-Aktie:15,13 EUR +2,86% (04.05.2021, 19:32)