Tradegate-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

25,12 Euro -1,30% (10.03.2022, 10:12)



TSE-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

36,19 CAD +7,61% (09.03.2022)



ISIN Lithium Americas-Aktie:

CA53680Q2071



WKN Lithium Americas-Aktie:

A2H65X



TSE-Ticker-Symbol Lithium Americas-Aktie:

LAC



Kurzprofil Lithium Americas Corp.:



Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung von Lithium-Projekten (Cauchari-Olaroz-Projekt in Argentinien und das Lithium Nevada-Projekt). Über die 100%-Tochter RheoMinerals bietet Lithium Americas Spezialadditive für Bohrungen an. (10.03.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas: Aktie holt Luft für neuen Anlauf nach oben - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) unter die Lupe.Im Zuge des Ukraine-Kriegs würden die Preise für viele Rohstoffe durch die Decke gehen. Schon seit Längerem im Aufwärtstrend seien die Notierungen von Lithium. Allein seit Anfang 2021 seien die Preise für das vor allem in der Autoindustrie heiß begehrte weiße Pulver von knapp 7.000 auf mehr als 60.000 Dollar je Tonne gestiegen. Da die Kapazitäten der Lithiumproduzenten bei weitem nicht ausreichen würden, um die explodierende Nachfrage zu bedienen, würden in der Branche Übernahmekämpfe um Projekte und Explorer toben. Im vergangenen Jahr etwa habe der chinesische Bergbaukonzern Zijin Mining den Konkurrenten Neo Lithium geschluckt. Lithium Americas wiederum sei beim kleineren Wettbewerber Millennial Lithium zum Zug gekommen.Strategisch mache der Deal Sinn: Millennial Lithium betreibe in der argentinischen Provinz Salta ein Lithium-Sole-Projekt. Nur rund 100 Kilometer entfernt liege eine Mine, an der Lithium Americas mit 40 Prozent beteiligt sei. Im besonders lithiumreichen Argentinien wolle das Unternehmen im weiteren Jahresverlauf sein Cauchari-Projekt in Produktion bringen. Zudem habe Lithium Americas vor wenigen Tagen die Genehmigung für sein zweites Flaggschiff-Projekt, die Thacker-Pass-Mine, erhalten. Das im Norden des US-Bundesstaats Nevada gelegene Areal gelte als das größte bekannte Lithiumvorkommen der USA. Lithium Americas wolle dort jährlich 60.000 Tonnen des Rohstoffs abbauen. Gehe alles nach Plan, könnten die Kanadier zu einem der führenden Lithiumlieferanten aufsteigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lithium Americas-Aktie: