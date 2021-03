Wien (www.aktiencheck.de) - Die drastische Abwertung der türkischen Lira (TRY) infolge der wiederholten Entlassung des türkischen Zentralbankchefs durch Präsident Erdogan brachte die Papiere der spanischen Bank BBVA (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) (-7,7%) unter Druck, welche über ihre 49,9%-Beteiligung an der Garanti Bank gut 10% ihres Konzerngewinns in der Türkei erwirtschaftet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die VW-Aktien hätten ihre Rally weiter fortgesetzt. Während die VW-Vorzüge (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) um satte 7,3% gestiegen seien, hätten die Stämme (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, Ticker-Symbol: VOW, NASDAQ OTC-Symbol: VLKAF) gar um 14,7% zugelegt. Hier überzeuge die für die kommenden Jahre präsentierte Strategie bei den Elektrofahrzeugen mit dem Ziel, deren Penetration innerhalb von zehn Jahren auf rund 50% zu erhöhen. Zudem stocke die VW-Nutzfahrzeugtochter TRATON (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) ihre Investitionen für die Entwicklung elektrobetriebener LKWs um EUR 600 Mio. auf EUR 1,6 Mrd. auf.



Mit der Übernahme der Eisenbahnholding Kansas City Southern (ISIN: US4851703029, WKN: 502665, Ticker-Symbol: KCY) (+10,8%) durch die Eisenbahngesellschaft Canadian Pacific Railway (ISIN: CA13645T1003, WKN: 798292, Ticker-Symbol: PC8) (-5,8%) für rund USD 25 Mrd. entstehe erstmals eine Gesellschaft in Übersee, deren Schienennetz Mexiko, die USA und Kanada verbinde. (23.03.2021/ac/a/m)



