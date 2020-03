In den USA gelte dasselbe kommenden Montag für das Verbrauchervertrauen für März, während tags darauf die Februar-Orderzahlen für langlebige Wirtschaftsgüter noch etwas besser aussehen könnten. Am Donnerstag komme schließlich die dritte Schätzung des US-Wirtschaftswachstums im Schlussquartal 2020, als Corona noch primär für etwas anderes als ein Virus stand.



München (www.aktiencheck.de) - Covid-19 hat die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte weiterhin fest im Griff, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick"."Die immer weitreichenderen Maßnahmen der Notenbanken und der Politik sind richtig, Erfolge bei der Eindämmung der Virus-Ausbreitung sind aber wichtiger", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers halte insbesondere "die Liquiditätsspritzen der Notenbanken zur Sicherstellung funktionierender Finanzmärkte" für notwendig, auch wenn diese alles andere als ein für die Finanzmärkte wirksamer Impfstoff gegen das Coronavirus seien. Greil: "Die Börsen hassen Unsicherheit - daher ist für sie nichts wichtiger, als erste echte Anhaltspunkte dafür, wann das Virus soweit unter Kontrolle gebracht werden kann, dass wieder normales Wirtschaftsleben absehbar ist." Greil weiter: "Bis dahin rechne ich mit einer anhaltend hohen Volatilität an den Finanzmärkten."Diese Woche habe beispielsweise das ifo-Geschäftsklima bereits einen Vorgeschmack darauf gegeben, wie schnell sich Konjunkturdaten eintrüben könnten. Am Dienstag werde dies auch bei den vorläufigen März-Einkaufsmanagerindices in Europa und den USA sichtbar werden - genauso wie voraussichtlich am Donnerstag in Deutschland beim GfK-Konsumklima. Und in Großbritannien sei die Sitzung der Bank of England am Donnerstag das Highlight der Woche.