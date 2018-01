Tradegate-Aktienkurs Lindt & Sprüngli-Aktie:

Lindt & Sprüngli ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL, HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER, WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2014 einen Umsatz von 3,39 Mrd. Schweizer Franken.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lindt & Sprüngli-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF) weiterhin zu kaufen.Lindt habe ein organisches Wachstum von 3,7% in GJ 2017 ausgewiesen, was nach 3,6% in H1 bei schwierigeren Vergleichszahlen ein Wachstum von 3,7% in H2 impliziere. Ohne Russell Stover habe das Wachstum 5,9% betragen (ggü. VontE 6,5%), was eine Abschwächung von 6,6% in H1 auf 5,5% in H2 impliziere. Zudem habe sich das Unternehmen schwierigeren Vergleichszahlen gegenüber gesehen.NAFTA habe ein organisches Wachstum von -1,6% (ggü. VontE -0,1%) gemeldet. So ergebe sich ein Umsatzrückgang von 13% bei Russell Stover (-8,1% in H2 nach -21,5% in H1) und 3,0% für NAFTA ohne RS. Das sei nach Erachten des Analysten die böse Überraschung, denn Lindt und Ghirardelli hätten eine erhebliche Abschwächung von 4,2% in H1 auf 2,4% in H2 gemeldet. Gehe man von einem zweistelligen Wachstum für Kanada aus, zeige dies die schwache Performance von Lindt und Ghirardelli in den USA (Einzelhandelsumfeld).Alle anderen Märkte wie erwartet: Europa und der Rest der Welt hätten mit 6,2% bzw. 12,4% stark abgeschnitten. Global Retail habe ein zweistelliges Wachstum und einen Umsatz von CHF 500 Mio. (ggü. VontE CHF 490) mit 410 Geschäften (ggü. VontE 410) erzielt, davon 50 Neueröffnungen (ggü. VontE 40).Die USA (35% des Umsatzes), früher einmal der Wachstumsmotor, seien derzeit die Ursache für die enttäuschende Umsatzentwicklung von Lindt. RS sei keine Überraschung (Neupositionierung des Vertriebskanals Drugstores, Rationalisierung), aber Lindt und Ghirardelli seien eine klare Enttäuschung. Dies wecke Zweifel am langfristigen Wachstumsziel von Lindt von 6 bis 8%. Bis zur Veröffentlichung der GJ 2017-Ergebnisse am 6. März gelte eine "Black Box" (Sperrfrist), dies dürfte Anleger kaum beruhigen. Lindt werde für GJ 2017 einen Rekord-FCF melden.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, behält sein "buy"-Rating für die Lindt & Sprüngli-Aktie bei. Das Kursziel laute CHF 6.500. (Analyse vom 16.01.2018)Börsenplätze Lindt & Sprüngli-Aktie: