Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (28.10.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Industriegase-Unternehmen Linde habe soeben Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2021 veröffentlicht. Eine robuste Nachfrage habe Linde abermals zu einem kräftigen Gewinnanstieg verholfen. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr sei angehoben worden.Der Umsatz sei im 3. Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahr um 12% (bereinigt: +11%) auf USD 7,67 Mrd. und der bereinigte operative Gewinn um 19% auf USD 1,8 Mrd. geklettert. Die bereinigte operative Gewinnmarge habe sich dadurch um 150 Basispunkte auf 23,6% verbessert. Ergebnisverbessernd gewirkt hätten neben höheren erzielten Preisen (Umsatz-Wachstumsbeitrag von 3%) auch gestiegene Absatzvolumina (+8%), welche aus den sich rasch erholenden Märkten resultieren würden. Die Umsatzerwartungen hätten im Schnitt bei USD 7,61 Mrd. gelegen.Unter dem Strich habe im Berichtsquartal im fortgeführten Geschäft ein Gewinn von USD 978 Mio. (+42% im Jahresvergleich) bzw. USD 1,88 je Aktie zu Buche gestanden. Bereinigt um Sondereffekte habe der Gewinn je Aktie im fortgeführten Geschäft bei USD 2,73 je Aktie gelegen (+27% im Jahresvergleich). Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt USD 2,67 je Aktie übertroffen worden.Für das Gesamtjahr 2021 habe Linde die Gewinnprognose zum mittlerweile dritten Mal angehoben und erwarte den bereinigten Gewinn je Aktie zwischen USD 10,52 und USD 10,62, was einem Gewinnwachstum zwischen 28% und 29% entsprechen würde. Bislang habe Linde USD 9,60 bis USD 9,80 je Aktie in Aussicht gestellt.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Linde-Aktie lautete "halten" so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 28.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: