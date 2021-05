Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com (04.05.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Linde: Rally möglich - ChartanalyseDie Linde-Aktie (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) befindet sich seit März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 29. März 2021 habe die Aktie eine obere Pullbacklinie über die Hochpunkte aus dem Februar 2020 und September 2020 überwunden. Seitdem laufe der Wert seitwärts. In der Spitze sei er auf das aktuelle Allzeithoch bei 242,90 EUR geklettert. Gestern habe die Aktie das Tief dieser Seitwärtsbewegung bei 235,90 EUR getestet und sei dort nach oben gedreht.Die Linde-Aktie könnte in Kürze die laufende Konsolidierung beenden. Anschließend könnte es zu einer weiteren Rally kommen. Ein mögliches Ziel läge bei ca. 290 EUR. Eine Bestätigung dieses Szenarios ergäbe sich mit einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Sollte es allerdings doch noch zu einem Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 235,90 EUR kommen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Abgaben in Richtung des EMA 50 bei aktuell 230,67 USD und später sogar 216,00 EUR würden dann drohen. (Analyse vom 04.05.2021)Börsenplätze Linde-Aktie: