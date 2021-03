Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (10.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe von der norwegischen Fährgesellschaft Norled einen spannenden Auftrag erhalten. Es gehe um die Lieferung von Flüssigwasserstoff und die dazugehörige Infrastruktur für die weltweit erste wasserstoffbetriebene Fähre.Linde erscheine als eine "langweilige" Aktie für konservative Anleger, biete nun aber auch eine Wasserstoff-Fantasie. Auch unter charttechnischen Gesichtspunkten sei Linde derzeit sehr interessant. Die Linde-Aktie sei nicht so volatil und damit auch nicht so riskant wie die Wasserstoff-Titeln. Zuletzt sei ihr sogar ein Ausbruch nach oben gelungen und die Bewertung sei mit einem KGV von 26/27 noch überschaubar, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.03.2021)