ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (01.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gasekonzerns Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Linde sei laut Auskunft der Deutschen Börse jetzt der wertvollste DAX-Konzern. Mit einer Marktkapitalisierung von 144,4 Milliarden Euro habe der weltweit größte Industriegase-Konzern den Softwarekonzern SAP (141,5 Milliarden Euro) überholt. Davon profitiere auch der E-Wasserstoff Europa-Index.Der Kurs der Linde-Aktie habe sich seit Herbst 2018 mehr als verdoppelt. Die "Aktionär"-Empfehlung liege rund 65 Prozent im Plus. Für weiteres Kurspotenzial sorge das Geschäftsfeld "Clean Energy" (saubere Energien). Aktuell steuere dieses weniger als zehn Prozent der Konzernumsätze bei. In einem Gespräch mit dem "Handelsblatt" habe der designierte Linde-Chef Sanjiv Lamba gesagt, dass der Anteil auf längere Sicht auf 50 Prozent steigen könne."2050 kann der Markt für Wasserstoff zwischen 150 Milliarden und einer Billion Dollar groß sein", zitiere ihn die Zeitung. "Wir glauben, dass wir jedes Jahr den Gewinn pro Aktie im Kerngeschäft zweistellig steigern können. Die Wasserstoff-Chancen kommen obendrauf", kommentiere der noch amtierende CEO Steve Angel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: