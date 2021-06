Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

242,80 EUR -0,49% (30.06.2021, 14:05)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

242,80 EUR -0,51% (30.06.2021, 14:02)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com (30.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Linde plc sei Weltmarktführer im Bereich Industriegase. Das Unternehmen serviciere eine Vielzahl von Branchen wie z.B. Chemie & Raffinerie, Lebensmittel & Getränke, Elektronik, Gesundheitswesen, Fertigung und Industriemetalle. Die Industriegase würden in vielen Bereichen eingesetzt, beispielsweise vom Sauerstoff in Krankenhäusern über hochreine und spezielle Gase für die Elektronikfertigung bis hin zu Wasserstoff als Kraftstoff. Des Weiteren biete Linde hochmoderne Lösungen für die Gaseaufbereitung an und unterstütze Kunden bei der Emissionsreduzierung.Linde plc sei aus der Fusion zwischen Linde AG und Praxair im Oktober 2018 entstanden. Das neue Unternehmen habe sein operatives Geschäft nach kartellrechtlich geforderten Veräußerungen am 1. März 2019 begonnen, nachdem Praxair sein Gasgeschäft in Europa und die Linde AG weite Teile ihres bisherigen US-Geschäfts verkauft hätten. Kerngeschäft von Linde plc seien Gase und Prozessanlagen, die Gase gewinnen oder herstellen würden. Der steuerrechtliche Sitz sei in Irland, der gesellschaftsrechtliche in England.Der Umsatz sei in Q1 2021 gegenüber dem Vorjahr um 7% auf USD 7,2 Mrd. und der bereinigte operative Gewinn um 25% auf USD 1,7 Mrd. geklettert. Die bereinigte operative Gewinnmarge habe sich dadurch um 320 Basispunkte auf 23,3% verbessert. Das Ergebnis hätten höhere Absatzpreise und -volumina dank der sich rasch erholenden zyklischen Endmärkte verbessert. Unter dem Strich habe im Berichtsquartal ein Gewinn von USD 979 Mio. (+74% im Jahresvergleich) bzw. USD 1,86 je Aktie zu Buche gestanden. Bereinigt um Sondereffekte habe der Gewinn je Aktie im fortgeführten Geschäft bei USD 2,49 je Aktie (+32%) gelegen, womit die Markterwartungen von im Schnitt USD 2,25 je Aktie klar übertroffen worden seien.Der operative Cashflow habe sich im Jahresvergleich um 57% auf USD 2,1 Mrd. und der freie Cashflow um 148% auf USD 1,4 Mrd. verbessert. Im Wege von Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen habe Linde im Berichtsquartal in Summe USD 1,4 Mrd. (USD 553 Mio. seien auf Dividenden entfallen) an die Aktionäre ausgeschüttet. Im Gesamtjahr 2021 beabsichtige Linde Aktienrückkäufe im Umfang von USD 5 Mrd. zu tätigen.Der Industriegase-Konzern habe eine Liefervereinbarung mit der norwegischen Fährengesellschaft Norled geschlossen, nach welcher Linde sowohl Flüssigwasserstoff als auch die technische Infrastruktur für die weltweit erste mit Wasserstoff betriebene Fähre liefern solle. Der Beginn der Wasserstoffversorgung sei für das Jahr 2022 angesetzt.Linde sei dank seines defensiven Geschäftsmodells und vorteilhaften Produktmix gut durch die Pandemie gekommen und habe im ersten Quartal 2021 abermals ein solides Ergebnis abgeliefert. In die Karten habe Linde dabei vor allem eine robuste Kundennachfrage gespielt, welche sich im Einklang mit den zu beobachtenden generellen Preissteigerungen an den Rohstoffmärkten in höheren Absatzpreisen niedergeschlagen habe. Auch der angehobene Ausblick auf das Gesamtjahr überzeuge Alber. Der Analyst sehe Linde weiterhin als attraktives Investment mit einer guten Ausgewogenheit in der breiten Produktpalette, die von den Kooperationen im Bereich Wasserstoff noch zusätzlich unterstrichen werde.Auf dem aktuellen Kursniveau hält Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, jedoch die Bewertung für ambitioniert und belässt seine Empfehlung auf "Halten". Das ermittelte Kursziel von EUR 250 basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der Linde-Aktie berücksichtige auf Basis des Kurs/Gewinn-Verhältnisses für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 einen Bewertungsaufschlag von 15%, welcher Alber aus der historischen Betrachtung als angemessen erscheine. (Analyse vom 30.06.2021)