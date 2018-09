Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):

Die Linde Group (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (18.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers Linde AG (zum Umtausch) (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) unter die Lupe.Nach wie vor drehe sich bei Linde alles um die geplante Fusion mit Praxair. Durch einen Zusammenschluss mit dem US-Wettbewerber solle der größte Industriegasekonzern der Welt entstehen. Die Kartellbehörden könnten aber diese Transaktion noch immer zum Platzen bringen.Die Berichte über höhere Auflagen hätten bei Investoren deshalb erneut für Unsicherheit gesorgt. Anlegerschützer würden mittlerweile teilweise bereits den Abbruch der Fusion fordern."Der Aktionär" sei grundsätzlich positiv gestimmt für Linde. Die Fusion würde neue Werte freisetzen, doch der DAX-Konzern sei auch gut positioniert, falls der Zusammenschluss mit Praxair nicht zu Stande komme. Kurzfristig könnte die Linde-Aktie in diesem Fall jedoch unter Druck geraten. Neueinsteiger sollten deshalb vorerst abwarten. Wer bereits investiert sei, könne aber weiterhin an Bord bleiben. Stopp bei 170 Euro beachten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2018)Börsenplätze Linde-Aktie (zum Umtausch):Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):195,35 EUR +1,64% (18.09.2018, 10:53)