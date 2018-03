ISIN Linde-Aktie (zum Umtausch):

Kurzprofil Linde AG:



Die Linde Group (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (16.03.2018/ac/a/d)



Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Linde: Frist für fusionskontrollrechtliche Prüfung des Zusammenschlusses mit Praxair unterbrochen - AktiennewsDie Linde Aktiengesellschaft ("Linde") (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) wurde heute über die Entscheidung der Europäischen Kommission informiert, die laufende Frist für die fusionskontrollrechtliche Prüfung des Zusammenschlusses zwischen Linde und Praxair, Inc. ("Praxair") rückwirkend zum 24. Februar 2018 zu unterbrechen, bis von der Europäischen Kommission abgefragte Informationen zur Verfügung gestellt werden, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:Solche Entscheidungen sind in komplexen Verfahren dieser Art nicht unüblich. Linde rechnet damit, dass die Unterbrechung in der nächsten Woche aufgehoben und die Frist dann weiter laufen wird. Die Fusionspartner arbeiten weiter daran, den Zusammenschluss wie geplant in der zweiten Jahreshälfte 2018 zu vollziehen.