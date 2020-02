Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

194,70 EUR +0,44% (25.02.2020, 09:18)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

194,25 EUR +0,23% (25.02.2020, 09:31)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com (25.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN).Der Konzern habe gestern (24.02.) angekündigt, dass sich die Quartalsdividenden im laufenden Geschäftsjahr auf 0,963 (Vj.: 0,875; bisherige Analystenerwartung: 0,950) USD je Aktie belaufen würden (entspreche für das Gesamtjahr 2020: 3,852 (Vj.: 3,500; bisherige Analystenerwartung: 3,800) USD je Aktie), was einer Anhebung um 10% y/y entspreche. Die Dividendenerhöhung stehe im Einklang mit dem Mitte Februar in Aussicht gestellten Ergebniswachstum für das laufende Geschäftsjahr. Linde visiere für das Geschäftsjahr 2020 einen Anstieg des verwässerten, bereinigten EPS von 9% bis 12% y/y auf 8,00 bis 8,25 (Mittelwert: 8,125; GJ 2019: 7,34; Analystenerwartung: 8,19) USD an. Die Ausschüttungsquote liege damit bezogen auf den Mittelwert der EPS-Guidance bei 47% (Vj.: 48%) und die Dividendenrendite (2020e) bei 1,8%.Die Konjunkturunsicherheiten seien nach Meinung des Analysten wegen der verstärkten regionalen Ausbreitung von Covid-19 weiter gestiegen. Der Markt für Industriegase biete aber langfristiges, strukturelles Wachstum und sei zudem auf der Anbieterseite stark konzentriert, was der Geschäftsentwicklung des Linde plc-Konzerns nach Erachten des Analysten auch zukünftig förderlich sein sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Linde-Aktie: