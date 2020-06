Ähnlich verhalte es sich mit Videokonferenzen, die für Menschen, die von zu Hause aus arbeiten würden, zu einem unverzichtbaren Instrument geworden seien. Die Nachfrage nach einem zuverlässigen Dienst für diejenigen, die eine virtuelle Verbindung benötigen würden, habe dazu geführt, dass der Umsatz von Zoom (ISIN US98980L1017/ WKN A2PGJ2) im Vergleich zum Vorjahr um 169 Prozent gestiegen sei.



Dies sei nur eine Momentaufnahme davon, wie einige der marktführenden Cloud-Unternehmen während der Pandemie zurechtgekommen seien. Es sei vernünftig, sich zu fragen, wie die Zukunft des Geschäfts in einer Welt nach der Corona-Pandemie aussehen werde, und ob das Arbeiten von zu Hause aus zur neuen Norm werde. Wenn das der Fall sei, müssten die Unternehmen ihre Pläne für den Übergang zur Cloud beschleunigen. Dieser Übergang werde ein Segen für die Cloud-Branche sein. Es sei fast unvorstellbar, dass Unternehmen wieder aus der Cloud aussteigen würden, wenn man bedenke, wie wichtig sie in den letzten Monaten für die Geschäftskontinuität gewesen sei. So gesehen komme man leicht zu der Überzeugung, dass die Zukunft des Geschäfts auf der Cloud beruhen könnte.



Das Analysehaus Gartner habe für das Jahr 2020 einen weltweiten Umsatz von 266 Milliarden US-Dollar für öffentliche Cloud-Dienste prognostiziert. Im Jahr 2022 könnten es Gartner zufolge etwa 354 Milliarden US-Dollar sein, d.h. fast 100 Milliarden Dollar mehr in nur zwei Jahren. Wenn sich die Schätzungen der Analysten als richtig erweisen würden, entspreche dies einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15 bis 16 Prozent, was einen Anstieg von 266 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 354 Milliarden US-Dollar 2022 bedeuten könnte.



Angesichts des Potenzials der Cloudanbieter liege es auf der Hand, dass dieser Sektor für Investoren attraktiv sei. Cloud Computing könnte ein Weg für ein spezifischeres Engagement bei Technologieunternehmen mit ganz anderen Wachstumsaussichten im nächsten Jahrzehnt sein. Unserer Ansicht nach haben die Software- und Geschäftsmodellvorteile von Cloud-Unternehmen in der Vergangenheit zu besseren Margen, mehr Wachstum, freiem Cashflow und Effizienzmerkmalen im Vergleich zu Softwareunternehmen ohne Cloud Computing geführt, so Chris Gannatti, Head of Research, Europe, WisdomTree.



Gegenwärtig gebe es Tausende von privaten Cloud-Unternehmen und 86 von ihnen würden als "Einhorn"-Unternehmen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar gelten. Der Blick auf dieses aktive Ecosystem eröffne die Vorstellung über das zukünftige Potenzial der Cloud, denn viele der disruptiven, spannenden Ideen kämen von diesen neuen Firmen. Bis 2030 könnte mehr als 80 Prozent der Unternehmenssoftware in der Cloud betrieben werden.







