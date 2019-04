Börsenplätze Levi Strauss-Aktie:



Kurzprofil Levi Strauss & Co.:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Levi Strauss-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Levi Strauss & Co. (ISIN: US52736R1023, WKN: A2PFHR, Ticker-Symbol: LV2B, NYSE-Symbol: LEVI) unter die Lupe.Der Hype um die Jeans-Ikone Levi Strauss habe sich gelegt. Inzwischen sei Ruhe rund um die Aktie eingekehrt. Die Levi-Strauss-Papiere würden aktuell um die Marke von 21,80 Dollar pendeln. Doch trotz der positiven Aussichten sei die Aktie alles andere als ein Schnäppchen. Das sollte man jetzt unbedingt wissen.Seit über 160 Jahren entwickle Levi Strauss das Angebot stets weiter. Nicht nur neue Stoffe und Färbungen, sondern auch technologische Neuheiten würden immer mehr an Bedeutung gewinnen. Beispielsweise habe Levi Strauss in Zusammenarbeit mit Google eine intelligente Jacke entwickelt. Diese könne Handbewegungen, dank eines kleinen Sensors an den Ärmeln, erkennen. Der Jackenträger sei durch diese neue Technik in der Lage, mit nur einer kleinen Wischbewegung, Telefonanrufe entgegen zu nehmen oder den ausgewählten Song zu wechseln.Vor allem Radfahrer sollten durch die Technik-Jacke im Straßenverkehr besser geschützt werden. In vielen Ländern sei die Ablenkung durch Smartphones eine der Hauptunfallursachen. Da der Blick auf das Smartphone in Zukunft nicht mehr nötig sei, um die Hauptanwendungen des Smartphones während der Fahrt ausführen zu können, dürfte dies die Zahl der Verkehrsunfälle reduzieren.Der Haken bei der Levi-Strauss-Story: die hohe Bewertung. Trotz des Kursverlustes komme Levi Strauss auf ein 2019er KGV von 28. Die Konkurrenten VF Crop. und The Gap Group seien mit einem KGV von 23 beziehungsweise 10 deutlich günstiger bewertet.Die Levi Strauss-Aktie gehört auf die Watchlist, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link