Die verfügbaren Einkommen, die seit 2011 kontinuierlich gestiegen seien, dürften 2019 bei sinkender Arbeitslosenquote weiter zunehmen. Wie auch in einigen anderen zentral- und osteuropäischen Ländern hätten die Löhne und Gehälter in der gewerblichen Wirtschaft Lettlands in den Vorjahren im EU-Vergleich deutlich zugelegt. Trotz der gesunkenen Ölpreise werde die Inflation bei lebhaftem Konsum im Jahresdurchschnitt voraussichtlich bei 3% liegen.



Von einer konsequenten EU-Orientierung des Landes bei gleichzeitiger Abgrenzung von Russland zeuge zum einen die zügige Einführung des Euro 2014, zum anderen der Schulterschluss bei EU-Sanktionen gegen Russland. Die neue Regierung, die nach zähen Koalitionsverhandlungen im Januar 2019 als Mitte-Rechts-Koalition aus fünf Parteien gebildet worden sei, dürfte diesen Kurs beibehalten. Da die Opposition gespalten sei und der neue Ministerpräsident Arturs Krisjanis Karins bei den Koalitionspartnern offenbar großes Vertrauen genieße, stünden die Chancen für Stabilität nicht schlecht. Diese werde unabdingbar sein, wenn die neue Regierung ihr Fitnessprogramm für Lettland erfolgreich umsetzen wolle. So sei bereits ein Wachstumsprogramm beschlossen und ein Vertrag über Fiskaldisziplin unterzeichnet worden. Schwerpunkte in der Legislaturperiode sollten Reformen in der Verwaltung, im Bankensektor und im Gesundheitswesen sowie im Justizsystem und im Energiesektor sein. Auch die Bekämpfung der ausgeprägten Einkommensunterschiede sowie der Schattenwirtschaft von geschätzt über 20% des BIPs dürfte ein Thema bleiben.



Ein Fokus werde auf der problematischen demographischen Entwicklung liegen, denn Lettlands Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter gehört innerhalb der OECD zu den am stärksten schrumpfenden. Eine niedrige Geburtenrate und die Auswanderung vor allem junger, qualifizierter Arbeitskräfte würden auf längere Sicht zu einer empfindlichen Beeinträchtigung des Wachstumspotenzials führen. Allerdings zeige die Erfahrung anderer Länder, dass Maßnahmen hier sorgfältig abgewogen werden müssten, da z.B. allein die finanzielle Förderung von Familien keinen Erfolg verspreche.

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit dem EU-Beitritt 2004 hat Lettland bei seiner Aufholjagd zum EU-Durchschnitt beeindruckende Fortschritte gemacht: Das Pro-Kopf-BIP in Kaufkraftparitäten nahm in dieser Zeit um über 20 Prozentpunkte auf 70% des EU-Durchschnitts zu, so die Analysten der Helaba.An Litauen und Estland (jeweils 81%) reiche es zwar noch nicht ganz heran. Mit voraussichtlich 2,8% werde Lettland 2019 abermals ungefähr gleich schnell wachsen wie seine baltischen Nachbarn, wenngleich die Dynamik wie in der gesamten Region schwächer ausfalle als im Vorjahr. Noch 2018 habe das lettische BIP-Wachstum mit fast 5% die höchste Rate seit 2011 erreicht. Im ersten Halbjahr 2019 sei es jedoch mit 2,6% im Vorjahresvergleich spürbar schwächer ausgefallen. Dazu passe die Eintrübung des Wirtschaftsklimas. Ursache dafür sei nach dem Investitionsboom 2017/2018 vor allem die in Verbindung mit einer schwachen Investitionstätigkeit geringere Absorption von EU-Mitteln etwa im Bausektor. Der private Verbrauch verhalte sich insgesamt robust und profitiere weiterhin von der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt und bei den Löhnen.