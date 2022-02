Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Leonteq-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Leonteq-Aktie:

67,00 EUR -0,59% (11.02.2022, 15:22)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Leonteq-Aktie:

70,70 CHF -2,48% (11.02.2022, 15:04)



ISIN Leonteq-Aktie:

CH0190891181



WKN Leonteq-Aktie:

A1J642



Ticker-Symbol Leonteq-Aktie:

EFL



Kurzprofil Leonteq AG:



Leonteq (ISIN: CH0190891181, WKN: A1J642, Ticker-Symbol: EFL) ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien.



Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern präsent, welche über 50 Märkte abdecken. Leonteq AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. (11.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Leonteq-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Fintech-Unternehmens Leonteq AG (ISIN: CH0190891181, WKN: A1J642, Ticker-Symbol: EFL) unter die Lupe.Leonteq habe 2021 mit einem Wertzuwachs von rund 100 Prozent zu den Überfliegern in der Schweiz gezählt. In diesem Jahr zeige der Derivate-Spezialist mit einem Mini-Plus seit Jahresanfang immerhin relative Stärke - weise doch der SMI im Zeitraum ein Minus auf. Die jüngst gemeldeten Zahlen würden zudem zeigen, dass die Schweizer auf Kurs seien.Der Finanzdienstleister aus dem Nachbarland habe am Donnerstag für das Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn von rund 156 Mio. Schweizer Franken (CHF) ausgewiesen. Das sei mehr als Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr gewesen und habe zudem über den Markterwartungen gelegen. Die von Bloomberg befragten Analysten hätten nämlich im Schnitt nur mit rund 147 Mio. Euro gerechnet.Diesen Gewinnsprung verdanke Leonteq vor allem einer starken Kundenaktivität und einem disziplinierten Risikomanagement - gestützt von einem de facto günstigen Marktumfeld. Zudem sei man in das Geschäftsjahr 2022 ebenfalls "sehr stark" gestartet. Und bis 2026 sollten die Erträge auf 450 bis 500 Mio. CHF pro Jahr wachsen. Zur Einordnung: 2021 hätten 418 Mio. CHF zu Buche gestanden.Erfreulich: Die Aktionäre sollten am Unternehmenserfolg in Form einer deutlich erhöhten Dividende beteiligt werden. Konkret wolle Leonteq für 2021 drei Franken je Aktie ausschütten - das sei eine Vervierfachung gegenüber dem Vorjahr, als 0,75 CHF geflossen seien. Und: Die Schweizer hätten ihre Absicht bekräftigt, ab 2023 mehr als die Hälfte des Jahresgewinns an die Aktionäre auszuschütten. Damit würde die Dividenden-Rendite auf gut sechs Prozent klettern.Die Leonteq-Aktie verliere am Freitag rund drei Prozent auf 70,30 CHF.Klar, 2021 sei ein außergewöhnlich gutes Börsenjahr gewesen. Aktuell würden mit Blick auf das heutige Minus Zinsängste auf den Kurs von Leonteq drücken. Doch das Unternehmen habe sich im vergangenen mit neuen Partnern und Produkten breiter aufgestellt und sollte daher gegen etwaige Markteinbrüche gewappnet sein. Auch die Bewertung und die Dividendenrendite (aktuell: 4,3 Prozent) seien veritable Pro-Argumente.Kurzum: Wer investiert ist, bleibt bei er Leonteq-Aktie unbedingt dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" Auch spekulativ ausgerichtete Anleger könnten sich auf dem Niveau eine kleine Position als Beimischung ins Depot legen, zumal auch der langfristige Aufwärtstrend in Takt sei. (Analyse vom 11.02.2022)