Kurzprofil Lenzing Aktiengesellschaft:



Die Lenzing Gruppe (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ, NASDAQ OTC-Symbol: LNZNF) steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von der eleganten Damen-Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: Nämlich eine CO2-freie Zukunft zu verwirklichen. (11.03.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Lenzing-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lenzing AG (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ, NASDAQ OTC-Symbol: LNZNF) unter die Lupe.Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 hätten die erwartete Umsatzerholung gezeigt und mit einem Wert von EUR 363 Mio. die Prognose des Unternehmens zum Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von mindestens EUR 360 Mio. erfüllt. Jedoch hätten sie unter den Analystenerwartungen und den noch ehrgeizigeren Konsensschätzungen gelegen, da die Kosteninflation in Q4/2021 stärker ausgefallen sei als erwartet.Positiv zu vermerken sei, dass Lenzing bessere Preise für Standard- und Spezialfasern verzeichnet habe, als die Analysten angenommen hätten, und dass der Preispfad für beide Fasertypen gut unterstützt werde und im Quartalsvergleich steige. Die Kostenseite bleibe jedoch ein großes Fragezeichen, trotz des hohen Integrationsanteils von Lenzing bei DWP und Energie. Die kurzfristige Beschaffungspolitik für einige kleinere Standorte in Europa lasse nach Meinung der Analysten Raum für Schwachstellen. Das Management habe in der Telefonkonferenz erklärt, dass die meisten Kostensteigerungen an die Kunden weitergegeben werden könnten.Für 2022e erwarte das Management einen deutlichen Anstieg des EBITDA, wie üblich ohne auf Details einzugehen. Neue Kapazitäten in Thailand (bereits angelaufen) und Brasilien würden die wichtigsten Beiträge zu besseren Umsätzen und Erträgen sein. Die Visibilität sei jedoch nach Unternehmensangaben besonders gering, da Rohstoffpreise sowie Energie- und Logistikkosten die wichtigsten Kostentreiber seien und die Pandemie immer noch zu Unsicherheiten führe.Die Analysten der RBI würden die Ergebnisse selbst trotz des Verfehlens der Markterwartungen als neutral bewerten und erkennen an, dass der optimistische Ausblick für 2022 auch im Rahmen ihrer Schätzungen liegt. Das Ausmaß des Ergebnisanstiegs hänge jedoch nun davon ab, ob das Unternehmen weiterhin in der Lage sei, die höheren Kosten an die Endkunden weiterzugeben, was für die kleineren Standorte in Europa schwierig sein könnte. Die integrierte und globale Position des Unternehmens sei jedenfalls ein Wettbewerbsvorteil, aber das Ausmaß des Ergebnisanstiegs hänge von einigen Stolpersteinen ab.Unsere letzte Empfehlung für die Lenzing-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 10.03.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.