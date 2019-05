Frankfurt-Aktienkurs Lenovo-Aktie:

0,642 EUR -4,18% (27.05.2019, 13:27)



Tradegate-Aktienkurs Lenovo-Aktie:

0,648 EUR -2,70% (27.05.2019, 14:17)



Hong Kong-Aktienkurs Lenovo-Aktie:

5,70 HKD -2,73% (27.05.2019)



ISIN Lenovo-Aktie:

HK0992009065



WKN Lenovo-Aktie-Aktie:

894983



Ticker-Symbol Lenovo-Aktie Deutschland:

LHL



Hong Kong Ticker-Symbol Lenovo-Aktie:

0992.HK



Kurzprofil Lenovo Group Ltd.:



Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Hong Kong-Symbol: 0992.HK) ist eine Investment-Holding-Gesellschaft, die hauptsächlich mit Personal Computern und verwandten Geschäftsbereichen befasst ist. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens zählen Think-Marken-PCs und Consumer-PCs der Marke Idea sowie Server, Workstations und eine Familie von mobilen Internet-Geräten, darunter Tablets und Smartphones. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft in vier geografischen Segmenten, darunter China, Asien-Pazifik (AP), Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) und Amerika (AG). Das Unternehmen bietet auch Cloud-Service und andere damit verbundene Dienstleistungen. (27.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Tokio (www.aktiencheck.de) - Lenovo-Aktienanalyse von Analyst Steven Tseng von Daiwa Capital MarketsLaut einer Aktienanalyse geht Steven Tseng, Analyst von Daiwa Capital Markets, in Bezug auf die Aktien von Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Hong Kong-Symbol: 0992.HK) weiterhin von einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung aus.Lenovo Group Ltd. habe mit den FQ4/19-Ergebnisse die Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen habe in drei bedeutenden Geschäftssegmenten Margenverbesserungen erreicht.Trotz der Sorgen um die Auswirkungen des Handelskonflikts und kurzfristiger Probleme in der Datacenter-Division sei weiterhin Zuversicht angebracht was die Entwicklung in den Bereichen PC, Smart Devices und Mobile angehe.Analyst Steven Tseng senkt im Zuge einer Reduzierung der Gewinnprognosen das Kursziel für die Lenovo-Aktie von 7,60 auf 6,90 HKD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lenovo-Aktie: