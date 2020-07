Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Lemonade-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Lemonade-Aktie:

81,19 USD +16,97% (06.07.2020)



ISIN Lemonade-Aktie:

US52567D1072



WKN Lemonade-Aktie:

A2P7Z1



NYSE Ticker-Symbol Lemonade-Aktie:

LMND



Kurzprofil Lemonade Inc.:



Lemonade Inc. (ISIN: US52567D1072, WKN: A2P7Z1, NYSE-Symbol: LMND) ist ein US-Unternehmen, das jungen Kunden Versicherungen per Smartphone App anbietet. (07.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lemonade-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Lemonade Inc. (ISIN: US52567D1072, WKN: A2P7Z1, NYSE-Symbol: LMND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An der Wall Street kenne die Tech-Hausse weiter keine Grenzen. Bestes Beispiel: Lemonade. Nachdem die Aktie des Digitalversicherers am ersten Handelstag 140 Prozent zugelegt habe, seien am Montag weitere 17 Prozent hinzugekommen. Zwischenzeitlich seien es knapp 40 gewesen. Offensichtlich würden Bewertungen keine Rolle mehr spielen. Hauptsache der Name sei cool.Lemonade sei ein sogenanntes Insurtech, das Unternehmen biete in den USA jungen Kunden Versicherungen per Smartphone App an. Das Start-up mit eigener Versicherungslizenz habe nach eigenen Angaben den gesamten Versicherungsprozess digitalisiert. Für eine Deckungszusage würden die Algorithmen 90 Sekunden brauchen, für die Schadenabwicklung drei Minuten.Trotz eines starken Wachstums - 2019 habe sich der Umsatz auf 64 Millionen Dollar verdreifacht - sei die Bewertung astronomisch. Mit einem Börsenwert von etwa 4,5 Milliarden Dollar werde jeder Kunde mit circa 6.000 Dollar bewertet. Dabei mache Lemonade stattliche Verluste. 109 Millionen Dollar seien es im letzten Jahr gewesen.Lemonade sei sehr hoch bewertet - daran bestünden keine Zweifel. Doch das viele Geld in den USA will investiert werden, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2020)