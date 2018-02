Hannover (www.aktiencheck.de) - Obwohl die USA als das Musterbeispiel für eine moderne Dienstleistungsgesellschaft gelten, bleiben die Angaben zum ISM PMI Manufacturing von hoher Bedeutung für die internationalen Finanzmärkte, so die Analysten der NORD LB.



In der Tat dürfte der nationale Einkaufsmanagerindex für die US-Industrieunternehmen wohl noch immer der prominenteste Stimmungsindikator für die nordamerikanische Wirtschaft sein. Im Berichtsmonat Februar würden die Analysten bei der Zeitreihe mit einem nur ganz leichten Rückgang rechnen. Die jüngsten Zahlen zum Philadelphia-Index, der sich am aktuellen Rand sogar positiv habe entwickeln können, würden jedenfalls nicht für eine nachhaltige Abschwächung des ISM PMI Manufacturing sprechen. Die Analysten würden hier eine marginale Verschlechterung auf 58,5 Punkte erwarten. Der Indikator sollte sich also sehr klar oberhalb der magischen Marke von 50 Zählern halten können, die nach mechanistischer Interpretation als Expansionsgrenze gelte. Damit würde auch weiterhin klar Wachstum in der "Old Economy" der Vereinigten Staaten angezeigt. Dies wäre sicherlich eine erfreuliche Nachricht. Im Laufe der Woche sollte zunächst auf einige regionale US-Stimmungsindikatoren zu blicken sein (sprich der Chicago-Index und das von der Richmond Fed erhobene Wirtschaftsvertrauen). Diese Zeitreihen könnten durchaus relevante neue Informationen für die beim ISM PMI Manufacturing im Februar zu erwartenden Entwicklungen liefern. (23.02.2018/ac/a/m)





