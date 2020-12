Wien (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten Indices der Wall Street konnten am gestrigen Handelstag erneut deutlich nach oben klettern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Ölpreis habe gestern ebenfalls mit positiven Impfzulassungsnachrichten leicht zugelegt. Auch der Goldpreis habe Zugewinne aufgrund der weiterhin global steigenden Fallzahlen und deutlich härteren Lockdown-Maßnahmen in einigen Ländern verzeichnet.Während die US-Futures im Vorfeld der FED leicht negativ seien, würden die vorbörslichen Indikatoren für Europa auf einen leicht freundlicheren Start in den heutigen Handelstag hindeuten. (16.12.2020/ac/a/m)