Unternehmensgewinne würden sich abschwächen



Auch das Argument des goldenen Zeitalters der Rentabilität könne Investoren nicht unbedingt zu Aktien zurücklocken: "Der Anteil der Unternehmensgewinne am US-BIP erreichte im zweiten Quartal 2012 mit 12,6 Prozent seinen Höhepunkt, um den er einige Jahre lang schwankte. In den vergangenen zwei Jahren ist er jedoch zurückgegangen und liegt nun fast zwei Prozentpunkte unter dem zyklischen Höchststand", so der Experte. Die Löhne nähmen allmählich zu, die Produktivität lasse nach. Energiekosten würden steigen, ebenso wie die Kosten der Fremdfinanzierung. Und nicht zuletzt würden die neuen Zölle die Preise für gewisse Rohmaterialien in die Höhe treiben.



Fehlender Antrieb



Könne China die USA als Wachstumslokomotive der Welt ersetzen? Für Hatheway sei dieses Szenario aus zwei Gründen unwahrscheinlich: "Erstens hätte China nur wenig davon, die Geldpolitik weiter zu lockern. Zweitens lockert China nun die Kreditvorgaben, um das Risiko auszugleichen, dass die Exporte durch den zunehmenden Handelskonflikt mit den USA schrumpfen könnten. Das ist kaum beruhigend, denn China bereitet sich auf das Schlimmste vor, statt sich kompromissbereit zu zeigen."



Die Unternehmensgewinne in den USA nach dem Höchststand seien beunruhigend, denn 2018 seien US-Aktien der einzige sichere Wert gewesen. Auf die Frage, ob ein anderer Aktienmarkt die USA in dieser Rolle ablösen könne, zeige sich Hatheway eher pessimistisch: "Japan erfreut sich zwar heimlich eines bemerkenswerten jahrzehntelangen Anstiegs der Unternehmensgewinne - aber kann sich wirklich jemand vorstellen, dass Japan allein die globalen Aktienmärkte anführen wird? Europa und die Schwellenländer haben es immer wieder versäumt, ihre Gewinne zu steigern, und ohne eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums wird sich dies auch nicht ändern."



Zusammenfassend könne man sagen, dass die Märkte in guten Zeiten eine schwierige politische Landschaft sowie eine restriktive Geldpolitik der FED eher tolerieren würden als nachdem sie ihren Zenit überschritten hätten. "Obwohl es durchaus willkommen wäre, wenn andere Aktienmärkte die Führungsrolle der USA übernehmen, scheint dies eher unwahrscheinlich, solange auf geo- wie auch wirtschaftspolitischer Ebene so viele Unsicherheiten herrschen", schließe Hatheway. (05.11.2018/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Ein deutlicher Kurseinbruch an den globalen Aktienmärkten hat die Investoren im Oktober überrascht, so die Experten von GAM Investments.Die Ursache für den Ausverkauf sei nicht unbedingt einem bestimmten Ereignis zuzuschreiben. Denn neu seien die Sorgen, die die Weltwirtschaft in Atem halten würden, sicher nicht: sei es eine mögliche Eskalation des Handelskriegs, die Unsicherheit über die US-Halbzeitwahlen, das verlangsamte Wachstum in China oder ein möglicher harter Brexit. Es sei zwar gerade in Mode, große Ausverkäufe an den Märkten auf algorithmischen Handel oder Index-Tracker zu schieben, die ETFs abstoßen würden. Doch auch das könne nicht die ganze Wahrheit sein, sei Larry Hatheway, Chefökonom bei GAM Investments, überzeugt: "Die Zurückhaltung der Stock Picker deutet darauf hin, dass die Märkte ihren Höhepunkt bereits erreicht haben. Mit Beginn der ‚Post-Peak‘-Phase werden sowohl das Wirtschaftswachstum als auch die Unternehmensgewinne nicht mehr zunehmen." Eine Folgeerscheinung sei, dass den wiederkehrenden Meldungen zu umstrittenen politischen Entscheiden und Entwicklungen mehr Bedeutung zugemessen werde.Wirtschaftswachstum verlangsamt sich"Dazu hat die US-Wirtschaft Vollbeschäftigung erreicht, mit einem Trendwachstum von rund 2,5 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichnete das BIP eine Wachstumsrate von 4,2 Prozent im zweiten Quartal und 3,5 Prozent im dritten Quartal. Ab diesem Punkt verlangsamt sich entweder das Wachstum oder beschleunigt die Inflation. Passiert letzteres, wird die Fed die Zinsen noch schneller anheben, um sicherzustellen, dass sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt", so Hatheway.