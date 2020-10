Bonn (www.aktiencheck.de) - Das Ergebnis der aktuellen Tankan-Umfrage der Bank of Japan enttäuschte die Erwartungen der Marktteilnehmer, so die Analysten von Postbank Research.



Im Konsens sei für das quartalsweise erhobene Stimmungsbarometer für große Industrieunternehmen ein Anstieg von minus 34 Punkten auf minus 22 Punkte erwartet worden. Das Ergebnis von minus 27 Zählern habe zwar oberhalb des Juni-Wertes, aber deutlich unter dem Konsens gelegen.



Das gleiche Bild habe sich bei Dienstleistungsunternehmen gezeigt: Hier sei zwar ebenfalls auf Quartalssicht ein Anstieg von minus 17 Punkten auf minus 12 Punkte zu verzeichnen gewesen; der erwartete Wert von minus neun Punkten sei aber ebenfalls deutlich verfehlt worden. Das wichtige Stimmungsbarometer deute auf eine langsamere konjunkturelle Erholung hin, als viele Marktteilnehmer bisher erwartet hätten und am Aktienmarkt eingepreist sein dürfte. Große Kurssprünge an der Tokioter Börse würden die Analysten daher kurzfristig nicht erwarten. (02.10.2020/ac/a/m)





