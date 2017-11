Tradegate-Aktienkurs Lang & Schwarz-Aktie:

Lang & Schwarz (ISIN: DE0006459324, WKN: 645932, Ticker-Symbol: LUS) ist die Holding-Gesellschaft einer Gruppe von Finanzunternehmen, die rund 50 Mitarbeiter beschäftigt. Operativ entwickelt die Gesellschaft strukturierte Produkte und emittiert diese unter dem eigenen Namen. Gegründet wurde das Unternehmen 1996. Ihr gehören die beiden Tochtergesellschaften Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG und Lang & Schwarz Broker GmbH an.



Weitere Informationen sind im Internet unter www.ls-d.de verfügbar. (28.11.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Lang & Schwarz-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (ISIN: DE0006459324, WKN: 645932, Ticker-Symbol: LUS) unter die Lupe.Erst im Oktober hätten die Experten auf die starke Entwicklung der Düsseldorfer hingewiesen. Lang & Schwarz-Vorstand Peter Zahn habe den Experten damals im Hintergrundgespräch gesagt, dass sich die Geschäfte robust entwickeln würden. Gesagt, geliefert. Resultat: Ein sattes Kursplus von fast 10%! Das Unternehmen habe alleine in Q3/2017 einen Gewinn von 2,4 Mio. Euro erzielt. Nach neun Monaten errechne sich ein Gewinn von mehr als 5,3 Mio. Euro oder 1,67 Euro je Aktie. Nunmehr sei klar, dass 2017 ein Rekordjahr für Lang & Schwarz werde. Die Experten würden mit einem Profit von deutlich mehr als 6 Mio. Euro rechnen. Der Gewinn je Aktie werde die Marke von 2 Euro überschreiten. Die Dividende dürfte Zahn auf mindestens 1,50 Euro anheben. Daraus errechne sich trotz des jüngsten Kursanstiegs immer noch eine stattliche Dividende von fast 6,5%.Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 28.11.2017)