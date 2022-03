In China komme es derzeit knüppeldick, denn neben den steigenden Corona-Zahlen würden zudem die Angst vor dem Delisting chinesischer Aktien in den USA, die nicht gelöste Immobilienkrise rund um Evergrande und natürlich der Krieg in der Ukraine die Stimmung belasten. Seit seinem Verlaufshoch vor genau einem Jahr habe der Hang Seng 40 Prozent verloren. Das Chartbild ist eine einzige Katastrophe. "Der Aktionär" rate weiterhin von einem Investment in China ab, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Während viele Länder die Corona-Krise hinter sich gelassen hätten, würden die Probleme in China erst richtig anfangen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".In dem Land breite sich der schwerste Corona-Ausbruch seit zwei Jahren aus. Ex-FDA-Chef Scott Gottlieb sei besorgt, die Anleger sind sehr verunsichert. Er sehe die Lage im Reich der Mitte sehr kritisch. "China hat eine Bevölkerung, die sehr anfällig für die neue Omikron-Variante BA.2 ist", so der Experte zu CNBC. "Die Variante ist viel ansteckender, sie wird schwieriger zu kontrollieren sein und die Bevölkerung weist keine natürliche Immunität auf." Insgesamt sei China trotz seiner No-Covid-Politik "sehr anfällig für die Ausbreitung von Omikron".