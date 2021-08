XETRA-Aktienkurs Lam Research-Aktie:

499,15 USD 0,00% (27.08.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Lam Research-Aktie:

585,35 USD -0,58% (26.08.2021)



ISIN Lam Research-Aktie:

US5128071082



WKN Lam Research-Aktie:

869686



Ticker-Symbol Lam Research-Aktie:

LAR



Nasdaq-Symbol Lam Research-Aktie:

LRCX



Kurzprofil Lam Research Corporation:



Lam Research (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, Nasdaq-Symbol: LRCX) ist einer der führenden Hersteller und Anbieter von verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie. Das 1980 gegründete und im kalifornischen Fremont ansässige Unternehmen produziert vor allem Anlagen für das Trockenätzen unterschiedlicher Materialien. (27.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Lam Research: Impuls für Trendbewegung - ChartanalyseDie Aktie von Lam Research (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, Nasdaq-Symbol: LRCX) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im November 2020 sei die Aktie über eine langfristige obere Pullbacklinie ausgebrochen, was zu einer Beschleunigung der Aufwärtsbewegung geführt habe. Am 8. April 2021 habe sie ein Hoch bei 669,00 USD markiert. Seit diesem Hoch befinde sich der Wert trotz eines neuen Allzeithochs am 1. Juni bei 673,80 USD in einer Seitwärtsbewegung. Diese spiele sich zwischen 669,00 USD und 555,80 USD ab. Am 20. August sei der Wert auf die untere Begrenzung zurückgefallen. Seitdem ziehe er wieder leicht an.Auf mittelfristige Sicht sei das Chartbild der Aktie von Lam Research neutral. Denn erst mit dem Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung ergebe sich erst wieder ein neuer Impuls für eine Trendbewegung. Aber da die untere Begrenzung der Seitwärtsbewegung vor wenigen Tagen gehalten habe, könnte die Aktie zu einer kurzfristigen Rallye in Richtung der oberen Begrenzung bei 669,00 USD ansetzen. Sollte der Wert aber doch noch unter 555,80 USD abfallen, dann ergäbe sich ein mittelfristiges Verkaufssignal mit einem rechnerischen Ziel bei 458,46 USD. (Analyse vom 27.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Lam Research-Aktie:501,10 EUR +0,61% (27.08.2021, 08:00)