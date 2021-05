XETRA-Aktienkurs Lam Research-Aktie:

645,70 USD +1,20% (27.05.2021, 22:00)



ISIN Lam Research-Aktie:

US5128071082



WKN Lam Research-Aktie:

869686



Ticker-Symbol Lam Research-Aktie:

LAR



Nasdaq-Symbol Lam Research-Aktie:

LRCX



Kurzprofil Lam Research Corporation:



Lam Research (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, Nasdaq-Symbol: LRCX) ist einer der führenden Hersteller und Anbieter von verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie. Das 1980 gegründete und im kalifornischen Fremont ansässige Unternehmen produziert vor allem Anlagen für das Trockenätzen unterschiedlicher Materialien. (28.05.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Lam Research-Aktie macht einen bullischen Eindruck - ChartanalyseDie Aktie von Lam Research (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, Nasdaq-Symbol: LRCX) markierte am 8. April 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 669,00 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe die Aktie zu einer Konsolidierung angesetzt und sei dabei auf den Aufwärtstrend seit März 2021 zurückgefallen. Nach einer kleinen Bodenbildung sei es am 24. Mai zum Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend gekommen. Seitdem etabliere sich der Wert über diesem Trend.Das Chartbild der Aktie von Lam Research mache einen bullischen Eindruck. In den nächsten Tagen könnte es zu einem Angriff auf das Allzeithoch bei 669,00 USD kommen. Im Falle eines Ausbruchs darüber würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 780 USD eröffnen. Sollte der Wert aber unter 603,60 USD und damit wieder in den kurzfristigen Abwärtstrend zurückfallen, würde sich das Chartbild wieder verschlechtern. In diesem Fall wäre zumindest mit einem Rückfall auf das Konsolidierungstief bei 555,80 USD zu rechnen. (Analyse vom 28.05.2021)Börsenplätze Lam Research-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lam Research-Aktie:532,00 EUR +0,45% (28.05.2021, 08:11)