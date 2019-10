SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (10.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).Laut Bloomberg habe sich LafargeHolcim dagegen entschieden, ein Übernahmeangebot für BASF Construction Chemicals (CC) abzugeben. Hintergrund seien Bedenken hinsichtlich der Bewertungserwartungen für BASF (über EUR 3 Mrd.) und die Frage, wie lange es dauern würde, das Geschäft zunächst auszugliedern und dann zu integrieren. Mit dieser Übernahme hätte LafargeHolcim eine Wachstumsplattform für seine Sparte Solutions & Products gewonnen, aber es sei wichtiger gewesen, finanziell diszipliniert zu bleiben.Auch wenn LG eine Wachstumsplattform für sein Sparte Solutions & Products gewonnen hätte, konnte sich Pomrehn angesichts der hohen Bewertung und der niedrigen Margen von BASF CC nur schwer vorstellen, wie das Unternehmen aus dieser Investition eine attraktive Rendite erzielen sollte.Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, bestätigt klar sein "buy"-Rating. Das Kursziel werde bei 60 CHF gesehen. (Analyse vom 10.10.2019)Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:42,12 EUR +1,69% (10.10.2019, 15:28)