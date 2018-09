Tradegate-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (14.09.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (LHN) (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF), senkt aber sein Kursziel.Seit Anfang August habe der Schweizer Franken gegenüber den meisten Währungen massiv aufgewertet. Da LafargeHolcim nur gerade 2% seines Nettoumsatzes in CHF erwirtschafte, sei das Unternehmen beträchtlichen Umrechnungseffekten ausgesetzt. Die meisten Produkte würden jedoch lokal produziert, sodass die Transaktionseffekte überschaubar seien. Aufgrund der jüngsten Währungsbewegungen rechne der Analyst daher mit einem Negativeffekt auf das LafargeHolcims EBITDA von CHF -130 Mio. im GJ18 bzw. CHF -88 Mio. im GJ19.Die zentrale Frage laute, wie stark eine steigende Inflation in Schwellenländern wie Argentinien die Nachfrage in den kommenden Jahren senken werde. In diesem Zusammenhang betrachte der Analyst mehrjährige Infrastrukturprojekte als Ausgleichsfaktor und gehe auch davon aus, dass die Nachfrage in ölabhängigen Regionen wie Nigeria oder Westkanada weiterhin hoch bleiben werde. Darüber hinaus erwarte er, dass das Management die Wachstumsinvestitionen in Nordamerika erhöhen und gleichzeitig die Sparmaßnahmen in strukturschwachen Märkten verstärken werde.Der Analyst senke seine EPS-Schätzungen für GJ 2018 um 9,3% und für GJ 2019 um 10,7%. Damit berücksichtige er in erster Linie negative Wechselkursentwicklungen, hohe Kraftstoffpreise und einen höheren angenommenen Steuersatz. Mit einem EV/EBITDA für 2019E von 6,8 werde LafargeHolcom 25% unter seiner historischen Bewertung gehandelt. Der Analyst gehe davon aus, dass nach einem schwachen Jahresauftakt Europa, Nordamerika, China und Indien in H2/2018 für ein stärkeres EBITDA-Wachstum sorgen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie: