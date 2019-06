Tradegate-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte.







Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (LHN) (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).Den Aktionären von LafargeHolcim sei freigestellt worden, ob sie die Dividende 2018 (CHF 2,00 je Aktie) in bar, in Form von Gratisaktien oder einer Kombination von beidem ausbezahlt gewünscht hätten. Das Ergebnis: 72,98% der Aktionäre hätten sich für Gratisaktien entschieden, 27,02% für eine Barauszahlung. Über den als Referenz dienenden Aktienkurs, den Ausgabepreis, das Umtauschverhältnis sowie die Anzahl neu emittierter Aktien werde am 11. Juni informiert. Die Auslieferung der neuen Aktien sowie die Barauszahlung der Dividende würden am 25. Juni erfolgen. Bisher sei Pomrehn davon ausgegangen, dass sich nur die Hälfte der Aktionäre für eine Zuteilung von Gratisaktien entscheiden würde.Der nächste Kursimpuls für die LafargeHolcim-Aktie könnten die 1H19-Ergebnisse am 31. Juli sein.Die Entscheidung der Aktionäre belege nach Meinung von Pomrehn, dass diese LafargeHolcims Strategie, die geringere Barausschüttungen und dafür höhere Investitionen ins langfristige Wachstum des Unternehmens vorsehe, mittragen würden. Nach der Veräußerung der Geschäftsbereiche in Südostasien sei LafargeHolcims Bilanz wieder stark genug, um künftig eine aktivere Wachstumsstrategie verfolgen zu können.