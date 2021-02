Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze L'Oréal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

313,30 EUR -0,38% (12.02.2021, 09:17)



Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

312,90 EUR +1,26% (12.02.2021, 09:07)



ISIN L'Oréal-Aktie:

FR0000120321



WKN L'Oréal-Aktie:

853888



Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LOR



Euronext - Paris Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

OR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LRLCF



Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (12.02.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) unter die Lupe.Der Kosmetikkonzern habe im abgelaufenen Quartal auf den Wachstumspfad zurückkehren können und blicke optimistisch in die Zukunft.Die mit der Corona-Pandemie einhergehenden Restriktionen und Schließungen der Verkaufsstellen hätten den französischen Weltmarktführer in der Kosmetikindustrie vor große Herausforderungen gestellt. Wie allerdings aus dem jüngst veröffentlichten Zahlenwerk hervorgegangen sei, habe das Unternehmen die Krise bisher besser als erwartet gemeistert.L'Oreal betone mit einem Umsatzanstieg im abgelaufenen Quartal in der Höhe von +4,8% wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt zu sein. Im Gesamtjahr 2020 hingegen stehe ein Umsatzrückgang von -6,3% auf EUR 27,99 Milliarden zu Buche. Analysten seien hingegen von einem noch stärkerem Rückgang ausgegangen.Der Nettogewinn 2020 liege mit EUR 4,09 Milliarden ebenfalls leicht über den Erwartungen, falle mit einem Rückgang in der Höhe von knapp 6% aber deutlich niedriger aus als im Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie betrage EUR 7,30.Angetrieben von den strategischen Entscheidungen und einer entschlossenen Dynamik über das ganze Jahr hinweg sehe sich L'Oréal in dieser herausfordernden Zeit gut aufgestellt und man sei bestrebe, mit den vorangetriebenen Transformationen gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen.Die letzte Empfehlung zur Aktie von L'Oreal lautete "Kauf", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 12.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: