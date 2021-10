Tradegate-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (25.10.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF).Die Umsatzzahlen für das Q3 2021 (berichtet: +13,6% y/y auf 8,00 Mrd. Euro; vergleichbare Basis (lfl.): +13,1% y/y) hätten die Analysenprognosen (7,54 Mrd. Euro bzw. lfl. +7,5% y/y) sowie den Marktkonsens (7,63 Mrd. Euro bzw. lfl. +8,1% y/y) übertroffen. Das Vorkrisenniveau (Q3 2019: 7,18 Mrd. Euro) sei deutlich um 11% übertroffen worden. Wachstumstreiber sei erneut das Luxus-Segment mit einem Umsatzzuwachs von 21,1% y/y (lfl.: +20,7% y/y) gewesen.Für 2021 verzichte L'Oréal weiterhin auf einen konkreten Ausblick, zeige sich bezüglich der Wachstumsaussichten nun aber zuversichtlicher denn je, und erwarte weiterhin sich besser als der Gesamtmarkt zu entwickeln und ein Umsatz- und Ergebniswachstum zu erreichen. In Q4 2021 wolle der Konzern die offensive Produktlancierungsstrategie fortsetzen und gleichzeitig in relevante Wachstumstreiber investieren, um das zukünftige Wachstum und die Attraktivität der Marken zu steigern.Lusebrink erhöhe seine Prognosen für 2021e (u.a. EPS berichtet: 8,25 (alt: 8,10) Euro; EPS bereinigt: 8,72 (alt: 8,53) Euro) und 2022e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 9,48 (alt: 9,22) Euro). Auf dem aktuellen Kursniveau sehe er die überzeugende Topline-Entwicklung, die sehr solide Bilanzstruktur sowie die gute Marktposition bereits größtenteils eingepreist.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze L'Oréal-Aktie: